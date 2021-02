Emmen-trainer Lukkien: met één been opgestaan, we leven nog

De laatste zege van Emmen dateerde van 7 maart vorig jaar. Dit seizoen stond de club uit Drenthe na 22 speelrondes nog altijd op nul overwinningen. „We hebben heel veel wedstrijden gespeeld waarin het net niet mee zat”, aldus Lukkien. „Dat we kunnen voetballen, dat is wel duidelijk. Maar ergens zijn we het kwijtgeraakt. We hebben de bodem aangeraakt, maar zijn nu weer opgekrabbeld. Nu moeten we terugkomen.” Met 9 punten staat Emmen onderaan, maar het verschil met Willem II is teruggebracht tot 4 punten.

Caner Cavlan, de linksback van Emmen, had zijn ploeggenoten eerder in de week een filmpje laten zien van Robin van Persie. „Het ging over een gesprek dat Van Persie met zijn zoontje had”, vertelde Cavlan bij ESPN. „Zijn zoontje was teleurgesteld nadat hij een wedstrijd op de bank had gezeten, maar Van Persie zei tegen hem: wil je een loser zijn of een winnaar? Je moet altijd naar jezelf kijken en niet naar de trainer of naar anderen wijzen. Dat heb ik de jongens meegegeven in de kleedkamer. Ik weet niet of het daardoor komt, maar we hebben hier wel enorm hard voor geknokt.”

Aanvoerder Michael de Leeuw ziet weer perspectief voor Emmen. „We hebben nog een lange weg te gaan, maar het is heerlijk om weer te winnen.”

Volg alle duels in de Eredivisie dit weekeinde hier op de voet met statistieken, tussenstanden, uitslagen en alle rangen en standen