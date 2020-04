The Last Dance: Michael Jordan openhartig over gokverslaving en moord op vader

Michael Jordan geldt als een van de beste basketballers ooit. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij kon een beetje vliegen, beïnvloedde de beurskoersen, maakte een kale kop cool en speelde basketbal zoals niemand dat hem ooit had voorgedaan. Meer dan twintig jaar na zijn afscheid als lid van de Chicago Bulls toont de nieuwe Netflix-documentaire The last dance tien afleveringen lang waarom Michael Jordan (57) een unieke plaats bekleedt in de sportgeschiedenis.