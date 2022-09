Alex Albon maakt rentree in Singapore: ’Ik onderschat het niet’

In Italië werd Albon vervangen door Nyck de Vries, die als negende eindigde en twee WK-punten veroverde. De Vries is woensdag ook afgereisd naar Singapore en fungeert als stand-in.

Voorlopig lijkt het er echter op dat Albon het op z’n minst gaat proberen op het stratencircuit, waar het Formule 1-circus voor het eerst sinds 2019 weer actief is. Voor Albon zal het een flinke uitdaging worden, want hij werd geopereerd en lag vanwege complicaties zelfs even op de intensive care.

„Mijn voorbereiding op Singapore is een beetje anders geweest dan normaal, maar ik voel me goed en heb er alles aan gedaan om klaar te zijn voor een van de meest fysieke races op de kalender”, aldus Albon. „Ik onderschat niet hoe groot de uitdaging zal zijn, maar ik kijk ernaar uit om vrijdag weer in de auto te stappen.”