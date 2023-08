Dusan Tadic scoort voor Fenerbahçe en mist Ajax: ’Die club zit voor altijd in mijn hart ’

„Ajax zal voor mij altijd bij de beste clubs van Europa horen”, zei de aanvaller die zijn contract in Amsterdam heeft laten ontbinden. „Ze hebben nu tijd nodig om iets nieuws op te bouwen. Er zijn natuurlijk veel spelers vertrokken. Bij Ajax is het altijd moeilijk om tijd te krijgen, maar ik hoop dat ze het goed gaan doen. Natuurlijk mis ik Ajax. Die club zit voor altijd in mijn hart en ik zal de filosofie en speelwijze altijd met me meenemen. Dat mis ik, maar zo gaat het in voetbal. Soms moeten we verder gaan.”

Tadic richt zich nu op Fenerbahçe. De landstitel is zijn belangrijkste doel. „Daar ben ik voor gekomen. Ik wil de jonge spelers hier helpen maar vooral kampioen worden”, zei de routinier die zijn treffer tegen FC Twente ingetogen vierde. „Ik heb een mooie tijd bij FC Twente gehad”, zei hij. „Ik heb veel respect voor die club.”