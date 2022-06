Sport Kort: Waterpolosters met zege op Canada naar WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Waterpolosters met zege op Canada naar WK

22:21 uur De Nederlandse waterpolosters hebben in de aanloop naar het WK in Hongarije de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Canada met 14-12 gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis stond halverwege de oefeninterland in zwembad De Krommerijn in Utrecht met 8-7 achter, maar trok de wedstrijd daarna naar zich toe (4-6 3-2 5-3 2-1).

Canada doet later deze maand ook mee aan het WK. Vorig jaar won Oranje in de groepsfase van de Olympische Spelen in Tokio met 16-12 van de Canadese vrouwen.

Doudesis maakte eerder op de dag zijn selectie van dertien speelsters voor het mondiale toernooi bekend. Sabrina van der Sloot begint aan haar zevende WK. Voor Lola Moolhuijzen, Maxine Schaap en Nina ten Broek wordt het hun eerste eindtoernooi.

Oranje opent het WK op maandag 20 juni tegen Argentinië. Daarna speelt de ploeg van Doudesis tegen de Verenigde Staten (22 juni) en Zuid-Afrika (24 juni). De nummers 1 van de poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 gaan eerst de kruisfinales in.

Carlos Alcaraz meldt zich af voor grastoernooi Queen's

21:49 uur Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich vanwege een lichte elleboogblessure afgemeld voor het grastoernooi van Queen's. Het voorbereidingstoernooi op Wimbledon begint maandag.

De 19-jarige Alcaraz, de nummer 7 van de wereld, heeft echter duidelijk laten weten dat zijn deelname aan Wimbledon niet in gevaar komt. "Ik zie jullie over een paar dagen in Groot-Brittannië", schreef de Spanjaard op sociale media.

Alcaraz, de revelatie van dit tennisseizoen, verloor vorige week op Roland Garros in de kwartfinales. De Duitser Alexander Zverev was in vier sets te sterk. Zverev liep vervolgens in de halve finales een enkelblessure op en is lang uitgeschakeld.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.

Atleet Van Diepen wint vierde 800 meter op rij

21:25 Atleet Tony van Diepen heeft zijn vierde 800 meter op rij gewonnen. De 26-jarige Noord-Hollander zegevierde bij de Trond Mohn Games in de Noorse stad Bergen in 1.46,56. Van Diepen won eind vorige week in Polen in een persoonlijk record van 1.44,31, de vierde tijd ooit gelopen door een Nederlander op de 800 meter. Daarmee voldeed hij aan de limiet voor de WK van volgende maand in de Amerikaanse stad Eugene.

De specialist op de 400 en 800 meter won vorige maand ook al wedstrijden in de Verenigde Staten en Duitsland. In Bergen versloeg hij onder anderen de Noorse favoriet Jakob Ingebrigtsen, die niet verder kwam dan de vierde plek (1.47,22). Ingebrigtsen veroverde vorig jaar in Tokio olympisch goud op de 1500 meter.

Marco Reus na ziekte nu met blessure langs de kant bij Duitsland

21:21 uur Duitsland moet het zaterdag in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije opnieuw stellen zonder Marco Reus. De 33-jarige aanvaller van Borussia Dortmund heeft een blessure aan zijn rechterbovenbeen opgelopen.

Reus miste vorige week al het duel met Italië wegens ziekte en ook dinsdag tegen Engeland was hij er niet bij. Beide duels eindigden in 1-1. De aanvaller blijft wel bij de ploeg voor verdere behandeling van zijn blessure.

Dinsdag treedt Duitsland opnieuw aan tegen Europees kampioen Italië, dan in Mönchengladbach

Duels grastennistoernooi Rosmalen van woensdag naar donderdag

19:47 uur De partijen die voor woensdag op het programma stonden op het grastennistoernooi van Rosmalen worden pas donderdag gespeeld. Rond 19.15 uur besloot de organisatie dat er woensdag niet meer getennist gaat worden op het complex van het Autotron.

Arianne Hartono, de enige overgebleven Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi, verloor vroeg op de dag tegen Aryna Sabalenka uit Belarus de eerste set met 6-2, waarna regenbuien verder spelen onmogelijk maakten. Na uren oponthoud werd besloten het duel naar donderdag te verplaatsen.

Op die dag komen ook Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven in actie in de tweede ronde. Zij treffen in het mannentoernooi respectievelijk de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Amerikaan Taylor Fritz. Ook die twee duels stonden voor woensdag op het schema.

Het tweede toernooi van Nederland heeft al dagen last van de regen. Ook maandag en in het weekend werd het schema flink verstoord. De finales zijn komende zondag.

Tennisster Tara Moore voorlopig geschorst vanwege verboden middelen

19:40 uur De Britse tennisster Tara Moore is voorlopig geschorst omdat bij een dopingcontrole de verboden middelen nandrolon en boldenon, een anabole steroïde, in haar monster zijn aangetroffen. Dat is begin april gebeurd tijdens het WTA-toernooi van Bogota in Colombia, meldt de International Tennis Integrity Agency.

„Ik heb in mijn carrière nog nooit bewust een verboden stof gebruikt. Ik ga onderzoeken hoe het positieve resultaat heeft kunnen plaatsvinden en ik kijk ernaar uit om te bewijzen dat ik een schone atleet ben”, schreef Moore op Twitter. „Ik ben diep bedroefd door de voorlopige schorsing en hoop zo snel mogelijk weer op de baan te staan.”

De 29-jarige Moore is de nummer 83 van de wereld in het dubbelspel en is daarmee de beste dubbelspeelster van Groot-Brittannië. In het enkelspel staat ze op de 390e plaats. In 2017 was ze de mondiale nummer 145 in het enkelspel.

Belg Van Meldert waarnemend bondscoach Nederlandse turners

17.08 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft Dirk van Meldert aangesteld als waarnemend bondscoach van de turnmannen. De Belg vervult deze functie tot het eind van dit jaar. Van Meldert volgt Bram van Bokhoven op, die eind vorig jaar opstapte. Bij de vrouwenploeg is nog altijd geen vervanger gevonden voor bondscoach Gerben Wiersma, die vorig jaar vertrok.

Van Meldert combineert zijn werk als waarnemend bondscoach bij de mannen tot eind 2022 met zijn werk als hoofdcoach bij de turners in Hoofddorp. „Samen hebben we afgesproken dat hij zich voornamelijk richt op het sportinhoudelijke programma met het oog op onder meer de NK, EK en WK”, zegt technisch directeur Jeroen van Leeuwen.

De Belgische coach werd in 2019 aangesteld als hoofdcoach op het nationaal trainingscentrum in Hoofddorp, waar onder anderen Casimir Schmidt traint. Eerder was hij al bondscoach van de mannen van België en de vrouwen van Oostenrijk.

Van Meldert kwam in 2020 negatief in het nieuws toen ex-turner Bram Louwije, die in België onder Van Meldert trainde en vanaf 2018 uitkwam voor Oranje, verklaarde dat hij in België door de coach was gemanipuleerd, gekleineerd en vernederd. Louwije deed zijn uitlatingen in een periode waarin veel (oud-)turners en turnsters met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen. „Met die uitspraken zijn we heel zorgvuldig omgegaan”, zegt Van Leeuwen. „We hebben met name intensief onderzoek gedaan naar wat er naar buiten is gebracht en we hebben ook contact gehad met de Belgische bond. Op basis van dat onderzoek hebben we onze keuze kunnen maken en Dirk het vertrouwen kunnen geven.”

Volgens de technisch directeur waren „meerdere partijen” betrokken bij het onderzoek. „We kennen de gevoeligheden en wilden dat aan de voorkant goed ondervangen. We weten ook dat dit voor Dirk een heel vervelende bladzijde uit zijn loopbaan is geweest.”

Van Leeuwen hoopt op korte termijn ook een (waarnemend) bondscoach bij de vrouwen te kunnen aanstellen. „Daarbij zijn we eigenlijk aan het kijken naar een soortgelijke constructie als bij de heren, waarbij we in ieder geval de periode tot het eind van dit jaar willen ondervangen”, zegt de technisch directeur, die op 1 mei is begonnen bij de KNGU.

Italiaanse tennisser Berrettini wint bij terugkeer

16.49 uur: De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zijn terugkeer opgeluisterd met een overwinning. De nummer 10 van de wereld was in de tweede ronde van het grastoernooi van Stuttgart met 6-2 4-6 6-3 te sterk voor de Moldaviër Radu Albot, de mondiale nummer 121.

De 26-jarige Berrettini sloeg het hele gravelseizoen over vanwege een handoperatie. Half mei liet hij weten de training hervat te hebben, maar Roland Garros kwam te vroeg voor hem. Berrettini, vorig jaar finalist op Wimbledon, besloot zich te richten op het grasseizoen.

Bijna drie maanden geleden kwam Berrettini voor het laatst in actie. Op Indian Wells verloor hij in de vierde ronde van de Serviër Miomir Kecmanovic.

Berrettini verloor vorig jaar op Wimbledon in de eindstrijd van Novak Djokovic.

Waterpoloster Van der Sloot voor zevende keer naar WK

15.56 uur: Sabrina van der Sloot maakt later deze maand voor de zevende keer in haar loopbaan haar opwachting op een WK waterpolo. Ze is door bondscoach Evangelos Doudesis opgeroepen voor het wereldkampioenschap in Hongarije.

De 31-jarige Van der Sloot, spelend voor de Spaanse club Sabadell, werd zeven jaar geleden met Oranje tweede op het WK in Kazan. In 2018 pakte ze in Barcelona de Europese titel.

In totaal heeft Doudesis dertien speelsters opgeroepen, onder wie drie debutanten: Lola Moolhuijzen, Maxine Schaap en Nina ten Broek. Fleurien Bosveld en keepster Britt van den Dobbelsteen werden aangewezen als reserves.

Oranje begint het toernooi op maandag 20 juni tegen Argentinië. Daarna wacht de ploeg van Doudesis duels met de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De nummers 1 van de poules plaatsen zich voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 spelen kruiswedstrijden.

Woensdagavond spelen de Nederlandse waterpolosters in Utrecht nog een ’uitzwaaiwedstrijd’ tegen Canada.

Voetballers Suriname verliezen van Jamaica in Nations League

09.45 uur: Het Surinaamse voetbalelftal heeft zijn eerste nederlaag geleden in de Nations League van de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond (Concacaf). Jamaica was in Kingston met 3-1 te sterk.

Yanic Wildschut maakte de goal voor de ploeg van bondscoach Stanley Menzo.

Afgelopen zondag speelde Suriname in Paramaribo nog met 1-1 gelijk tegen Jamaica. Komende zondag is Mexico de tegenstander.