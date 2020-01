Roest pakt Europese titel op 5000 meter

De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zegevierde in Thialf met een baanrecord van 6.08,92. Sven Kramer eindigde op bijna 2 seconden als tweede met een tijd van 6.10,76. De Rus Denis Yuskov hield in de achtste en laatste rit Jorrit Bergsma van brons af: 6.12,26 tegen 6.12,51.

Roest dook zaterdag in de zesde rit al snel onder het baanrecord en leek met een versnelling na 3000 meter op weg naar een royale verbetering van de lokale toptijd (6.08,96) van de Rus Danila Semerikov ruim een jaar geleden. In de laatste ronde van 30,2 haalde de taaie boerenzoon uit Lekkerkerk echter op zijn tandvlees de finish. Tot zijn grote opluchting en blijdschap was zijn tijd nog net goed voor een naamsvermelding op het recordbord van Thialf.

Fanatiek aangemoedigd

Kramer moest al in de tweede rit in actie komen. Luid aangemoedigd door het fanatieke thuispubliek ging de drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter de strijd met zichzelf en het baanrecord van Semerikov vol aan. In de laatste drie ronden kon de 33-jarige Fries echter te weinig winst pakken, waardoor hij op ongeveer dezelfde tijd uitkwam als eind vorige maand bij de NK afstanden, waar hij achter Roest (6.09,79) eveneens als tweede eindigde in 6.10,91.

Honger naar succes

Kramer wacht dit seizoen nog op zijn eerste overwinning. Na zijn pijnlijke dertiende plek op de 5000 meter bij de eerste wereldbeker in november in Minsk trok hij zich terug uit het internationale circuit, om zijn instabiele rug te ontlasten en zich op zijn eigen manier voor te bereiden op de NK afstanden (vorige maand) en de grote titeltoernooien in 2020. Bij de WK afstanden half februari in Salt Lake City en de WK allround eind februari in Hamar hoopt Kramer zijn aanhoudende honger naar succes alsnog te kunnen stillen.

Roest is dit seizoen nog ongeslagen op de 5000 meter. Hij won eerder al twee wereldbekerwedstrijden en hij was ook de beste tijdens de wereldbekerkwalificatie en de NK afstanden, beide in Thialf.