FC Barcelona: presidentsverkiezingen 20 en 21 maart

Joan Laporta gaat ook een poging doen om opnieuw voorzitter van de Spaanse topclub te worden. De 58-jarige Laporta was tussen 2003 en 2010 voorzitter van Barcelona.

Bartomeu werd in 2014 benoemd. Tussen 2010 en 2014 was Sandro Rosell voorzitter. De afgelopen maanden is er veel kritiek op het functioneren van Bartomeu, die lange tijd ook in onmin leefde met sterspeler Lionel Messi. Uiteindelijk besloot de Argentijn tóch in Catalonië te blijven.

FC Barcelona pakte afgelopen seizoen geen enkele prijs en werd in de Champions League met 8-2 verslagen door Bayern München.