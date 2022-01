Servische president woedend: ’Ze hebben Novak Djokovic vernederd’

Aleksandar Vucic: „Ik heb Djokovic gesproken en we kunnen niet wachten om hem te zien. Ik heb hem verteld dat hij altijd welkom is in Servië.” Ⓒ HH/ANP

De Servische president Aleksandar Vucic gaat Novak Djokovic naar eigen zeggen met open armen ontvangen. De Servische tennisser moet Australië verlaten omdat de regering zijn visum heeft ingetrokken. „Ik heb Djokovic gesproken en we kunnen niet wachten om hem te zien”, zei Vucic kort na de uitspraak van het federaal gerechtshof in Australië. „Ik heb hem verteld dat hij altijd welkom is in Servië.”