NAC op sensationale wijze onderuit, De Graafschap koploper

NAC had de vorige drie duels in winst omgezet. De Brabanders namen in Volendam halverwege de tweede helft de leiding via Finn Stokkers, die een voorzet van Luka Ilic met een fraaie beweging in het doel werkte. NAC gaf de vierde zege op rij in de slotfase echter uit handen.

FC Eindhoven

FC Eindhoven nam de (gedeelde) eerste plaats van NAC over door met 2-1 te winnen van Go Ahead Eagles. De Brabanders hebben net zoveel punten als De Graafschap, dat op bezoek bij TOP Oss gelijkspeelde: 0-0. Excelsior kwam op negen punten door Helmond Sport met 3-1 te verslaan. Jeffry Fortes tekende voor twee van de Rotterdamse doelpunten. NEC won met 4-2 van Telstar en SC Cambuur klopte FC Den Bosch met 3-2.

Jong Ajax versloeg Almere City FC met 3-2, en vier van de vijf doelpunten vielen in de slotfase. Debutant Nick Venema zette Almere City in de blessuretijd eerst op voorsprong, maar de huurling van FC Utrecht moest na de gelijkmaker van Noa Lang met rood van het veld omdat hij een Ajacied onderuit duwde terwijl het spel stil lag. Jurgen Ekkelenkamp bezorgde de Amsterdamse talenten daarna nog de winst.

