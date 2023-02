Femke Bol nog in de wolken van wereldrecord: ’Wow, hoe heb ik zó perfect kunnen lopen?’

Op de NK in Apeldoorn liep Bol afgelopen zondag met een tijd van 49,26 seconden meer dan drie tienden sneller dan de oude recordtijd uit 1982 van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova. „Ik ben vooral heel blij en trots. Als ik straks een weekje vrij ben, zal ik het wel echt gaan beseffen. Nu gun ik me die tijd ook niet, omdat er alweer een belangrijk toernooi aankomt”, aldus de jarige Amersfoortse tijdens de presentatie van de atletiekploeg voor de EK indoor, van 2 tot en met 5 maart in Istanbul. De Atletiekunie serveerde kleine tompouces met haar beeltenis in het glazuur om haar 23e verjaardag te vieren.

„Was dit de perfecte race? Je weet dat eigenlijk nooit en eerlijk gezegd heb ik de race nog steeds niet besproken met mijn coaches”, bekende Bol. „Zij willen mij denk ik nog even laten nagenieten. Ik denk wel dat ik deze wedstrijd precies heb gelopen zoals ik het wilde uitvoeren. Ik heb zelf wel gekeken wat er goed ging en wat er misschien nog beter kon. Ik denk dat mijn eerste rondje echt heel goed was. Doorkomen in 23,6 is echt snel en ik liep het ook wel op een makkelijke manier. Eigenlijk was alles gewoon heel goed.”

Een van beste races ooit

Natuurlijk hoopt ze dat ze nog harder kan. „Maar ik weet het niet. Ik wist ook niet dat ik deze tijd kon lopen. Aan de ene kant denk je, er kan altijd wel iets beter. Maar aan de andere kant weet ik ook dat ik een van de beste races ooit heb neergezet. Op de EK indoor wil ik vooral medailles halen. Op een kampioenschap moet je je ideale race altijd een beetje loslaten, omdat je veel meer tegen elkaar loopt en je de wedstrijd een beetje moet afstemmen op je concurrenten. Maar je hoopt ergens ook dat zo’n toernooi je helpt om het beste uit jezelf te halen.”

Bol werd na haar race overstelpt met reacties. Het record van Kratochvilova stamde uit de tijd dat atleten uit de Oostbloklanden doping gebruikten, dus was er alom blijdschap dat er na 41 jaar een streep kon door een verdacht wereldrecord. „Natuurlijk is het gaaf om te zien dat zoveel mensen ervan meegenieten, maar ik lees niet alles en ik sluit me best wel af van die reacties. Ik ben altijd bang dat ik die ene negatieve opmerking blijf onthouden. Ik doe er beter aan er zelf van te genieten en niet door reacties van anderen.”

Bol laat wereldrecord Kratochvilova op 800 meter met rust

Bol is voorlopig niet van plan Kratochvilova nog een wereldrecord afhandig te maken. Ze blijft dus af van de 1.53,28 die de Tsjechische in 1983 op de 800 meter liep. De Amersfoortse ontnam Kratochvilova afgelopen zondag wel haar 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter indoor en zette het op 49,26.

„Ik heb altijd gezegd, alles langer dan 400 meter vind ik vreselijk. Maar ik heb dit indoorseizoen al een 500 meter gelopen en dat vond ik best leuk. Voor nu is de 800 meter niet aan de orde, want ik ben nog niet klaar met de 400 meter horden. Misschien, als ik ooit een nieuwe uitdaging zoek, zou het kunnen.”

Bol wil eerst haar Europese titel op de 400 meter indoor prolongeren en richt zich dan weer op de 400 meter horden. Op dat nummer heeft ze olympisch brons, WK-zilver en EK-goud in bezit, maar ontbreekt de begeerde wereldtitel. „Goud op de WK winnen op de 400 meter horden is al genoeg uitdaging voor dit moment. Ik zie daar ook nog heel veel vooruitgang in en vind het absoluut niet saai.”