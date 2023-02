PSV halveert uit veiligheidsoverwegingen capaciteit vak uitfans

Aanleiding was een incident bij NEC in Nijmegen, waar in oktober 2021 het uitvak deels instortte. In alle stadions zijn daarna constructiemetingen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de constructiebelastingen in vakken waar supporters simultaan ritmisch springen, potentieel hoger kan worden dan is voorzien tijdens de oorspronkelijke bouw.

Deze conclusie heeft PSV doen besluiten om een onafhankelijke partij en de BAM uitgebreid onderzoek te laten verrichten. Specifiek gericht op de vakken van het Philips Stadion waar supporters ook regelmatig simultaan, ritmisch springen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in de toekomst het uitvak, zonder aanpassingen, het enige vak is dat potentieel beschadigd zou kunnen worden. Met potentiële beschadiging wordt bedoeld: mogelijke beschadigingen aan de constructie van het uitvak. De uitgebreide TIS (Technical Inspection Service) leerde tevens dat PSV een veilig stadion heeft dat goed onderhouden wordt.

Tijdelijke oplossing

„Daarom gaan we in het uitvak extra aanpassingen doen, want we willen vanzelfsprekend alles uitsluiten’, zegt Sjors van den Boogaart, directeur van het Philips Stadion. „We kiezen per direct voor een tijdelijke oplossing in de vorm van een capaciteitsbeperking, een versteviging en werken ondertussen verder aan een permanente oplossing. Sevilla komt donderdag met een beperkt aantal fans naar Eindhoven waardoor er geen probleem ontstaat, aangezien het binnen de aangepaste capaciteit past. Voor de wedstrijd tegen FC Twente kunnen we helaas niet alle gasten uit Enschede huisvesten.”

FC Twente had voor de wedstrijd van zondag vrijwel het maximale aantal uitkaarten aan de man gebracht. Van de ruim 1500 supporters, die een kaartje hadden gekocht, kunnen er zeker 750 niet terecht in het Philips Stadion.