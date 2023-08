Hoofdkantoor Barça Media verhuist van Spanje naar Nederland

Het is een constructie die het Spaanse spoorwegbedrijf Ferrovial dit voorjaar ook al toepaste. Ferrovial voerde als hoofdreden aan de sprong naar Wall Street te willen maken. In het geval van Ferrovial veroorzaakte dat een sterke controverse omdat het bedrijf Spaanse subsidies ontvangt. Dat geldt niet voor Barça Media. Joan Laporta, ’president’ van FC Barcelona, wil de beursnotering mogelijk maken door een fusie van Barça Media met het al beursgenoteerde Spac, Mountain & Co. Dat meldt de Spaanse krant El Pais. Uiteindelijk zal Barça Media een Nederlands bedrijf zijn dat genoteerd staat aan de Nasdaq – met een Spaanse dochteronderneming om de aandelen te beheren. Het betekent (net als bij Ferrovial) niet dat het operationele hoofdkantoor of de bedrijven ook naar Nederland verhuizen.

Barça Media bestaat uit Barça Vision, Barça Studios en Barça eSports. Het zal bedrijf wordt geleid door CEO Toni Cruz, net als nu het geval is. In het fusie-akkoord tussen Barça en Spac is de waarde van Barça Media op 900 miljoen geschat. Het zal ’audiovisuele content’ blijven maken, waaronder interviews, documentaires, fictieseries, liveshows, podcasts en radio-uitzendingen. Barça Media brengt ook verschillende soorten tokens uit: Barça cryptovaluta die als betaalmiddel kunnen worden ingezet of bepaalde deelnamerechten in de club verlenen. Via eSports worden onder meer videogames verkocht.

Risicofactor

De belangrijkste aandeelhouder van Spac is de Duitse zakenman Cornelius Boersch, die 17,6% van de aandelen in handen heeft. Vier fondsen van Spac zijn actief op Wall Street. Een andere prominente investeerder is Utz Claassen, die voorzitter en referentieaandeelhouder was van Real Club Deportivo Mallorca.

Mountain & Co. I Acquisition Corp, dat de fusie begeleidt, heeft de investeerders tijdens een presentatie gewaarschuwd dat de ’business in grote mate afhangt van het merk en de reputatie van FC Barcelona’, waaronder de resultaten van Barça in La Liga en in de UEFA-competities.

Als risicofactor worden daarbij federale en gerechtelijke onderzoeken genoemd, zoals de betalingen aan de voormalige vice-voorzitter van de technische commissie van scheidsrechters, José María Enríquez Negreira. Onder het bewind van voormalig Barça-president Josep Bartomeu zou tussen 2016 en 2018 in totaal zo’n 1,4 miljoen euro zijn overgemaakt. ’Negatieve gerechtelijke uitspraken of onderzoeksresultaten en negatieve publiciteit kunnen het merk en de reputatie van FCB schaden en een negatieve impact hebben op ons bedrijf’, luidt de waarschuwing.