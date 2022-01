FC Twente: Jan Streuer wil door met Ron Jans; Dario Dumic vertrekt

„Uiteindelijk moet Ron ook zelf een beslissing nemen, maar als ik technisch directeur blijf, zou ik graag zien dat hij trainer van FC Twente blijft. Hij doet het heel goed en ik zou de samenwerking graag voortzetten”, aldus Streuer.

Eerst zal er een beslissing genomen moeten worden over de toekomst van Streuer. De vorige directie onder leiding van Jan Willem Brüggenwirth sprak de intentie uit om de samenwerking met Streuer te verlengen, maar met zijn tijdelijke opvolger Paul van der Kraan heeft Streuer nog niet om de tafel gezeten over de toekomstplannen. Naar verwachting gaat dit op korte termijn gebeuren.

Dumic naar Duitsland

FC Twente ziet Dario Dumic vertrekken naar SV Sandhausen, de nummer 16 van de 2. Bundesliga. De centrale verdediger is in Enschede in de eerste seizoenshelft mondjesmaat aan bod gekomen door de goede ontwikkeling van Mees Hilgers. Nu Julio Pleguezuelo hersteld is van een kruisbandblessure is zijn perspectief nog geringer geworden.

De Deen van Bosnische komaf is door FC Twente twee jaar geleden overgenomen van FC Utrecht, waar hij ook al geen vaste basisspeler wist te worden. In zijn Utrechtse periode werd hij al verhuurd aan de Duitse clubs Dynamo Dresden en SV Darmstadt 98. Eerder zag FC Twente huurling Luka Ilic al terugkeren naar Manchester City.