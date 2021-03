Handsregel op de schop: goal Davy Klaassen blijft voortaan staan, die van Yorbe Vertessen niet

Op de internationale spelregelcommissie IFAB is vrijdag besloten dat er bij een onbewuste handsbal in het voordeel van de aanvallende partij niet hoeft te worden afgefloten als het indirect tot een doelpunt leidt. Als de speler die hands maakt zelf scoort, moet de goal wel worden geannuleerd.

Dat betekent dat een goal zoals die van Davy Klaassen afgelopen woensdag in de KNVB Beker tegen sc Heerenveen voortaan wel blijft staan. De Ajax-middenvelder scoorde op aangeven van Dusan Tadic. De captain had even voor zijn assist onopzettelijk hands gemaakt. In dit geval werd het doelpunt met behulp van de VAR afgekeurd.

Een treffer zoals die Yorbe Vertessen drie dagen eerder maakte voor PSV tegen Ajax wordt niet getroffen door de regelwijziging. De Belg kreeg de bal tegen zijn arm, alvorens hij zelf binnenschoot. Ook met de nieuwe regelgeving moet zo’n doelpunt afgekeurd worden.

Grijs gebied

Of alle scheidsrechters even blij zullen zijn met deze regelwijziging is nog maar de vraag. Het levert immers weer een extra grijs gebied op. Het is nu aan de scheidsrechter om te beoordelen of het bij een assist om een onbewuste of opzettelijke handsbal gaat.

Scheidsrechters en spelers hoeven dit seizoen overigens nog geen rekening te houden met de nieuwe regel en dat grijze gebied. Deze geldt namelijk pas vanaf 1 juli.