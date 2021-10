Noa Lang weet wat hij wil bij Oranje: ’Zulke dingen heb ik wel besproken met de bondscoach’

Met de uitnodiging voor Oranje is voor de 22-jarige aanvaller een jongensdroom uitgekomen: „Ik ben heel trots dat ik mijn land mag vertegenwoordigen”, aldus Lang in gesprek met Ziggo Sport. „Voor mij is het ook een bevestiging dat ik me goed aan het ontwikkelen ben. Ik weet van mezelf dat ik nog heel veel beter moet en heel veel beter kan, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.”

Lang FaceTimede al met bondscoach Louis van Gaal en de twee spraken onder andere over zijn positie. „Zulke dingen heb ik wel besproken met de bondscoach”, aldus Lang, die stelt dat hij prima als rechtsbuiten kan spelen. „Ik zeg altijd: ’als je een goede voetballer bent, kun je op alle plekken uit de voeten.’ Ik denk dat ik ook vanaf de rechterkant goed ben. Toen ik begon bij Club, heb ik daar gespeeld. Bij Jong Oranje ook.”

Ondanks dat Lang maandag pas voor de eerste keer aansluit bij Oranje, legt hij de lat hoog voor zichzelf: „Als ik twee keer heb gespeeld en mezelf van mijn beste kant heb laten zien, dan is het pas geslaagd. Daarmee bedoel ik beslissend zijn voor het elftal. Doe maar meteen twee doelpunten, dat zou mooi zijn.”