Vitesse wil om tafel met stadioneigenaar

Algemeen directeur Pascal van Wijk richtte zich eerder al in een brief aan Van de Kuit, die daar schamper op reageerde tegenover Quotenet. ,,Iedereen betalen, alleen de huisbaas niet? Dat gaat niet. Laat die Russische miljardair van ze maar even bijstorten”, aldus Van de Kuit.

Vitesse heeft ondernemer Van de Kuit, die onder meer ook eigenaar is van speelpark Oud Valkeveen, nu uitgenodigd ’om ten tijde van deze uitzonderlijke crisissituatie tot een redelijke oplossing te komen die voor alle partijen draaglijk is’. Dat laat de club weten in een persbericht.

Vitesse geeft daarin aan, dat de club geen inkomsten heeft uit onder meer ticketing, horeca en overige wedstrijdbaten, terwijl de kosten doorlopen. En een aanzienlijk deel van de kosten betreft de stadionhuur, laat de club weten. Vitesse betaalt jaarlijks 1,8 miljoen euro voor het huren van de Gelredome.

Van de Kuit geeft tegenover Quotenet aan, dat hij met andere huurders wel in gesprek is over de situatie en afspraken heeft gemaakt met bedrijven als SuitSupply en TrainMore, maar vindt dat er wel erg snel naar de verhuurder wordt gekeken. ,,Iedereen roept niet te gaan betalen, kwijtschelding te willen of opschortingen. Maar toen het de huurders goed ging kregen de beleggers ook niets extra, toch? Bovendien vind ik primair dat ondernemers een buffer moeten hebben. Dus corporates zullen sowieso netjes moeten blijven betalen.”