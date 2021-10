NEC-directeur schuldbewust: ’Pure Haat-spandoek valt ons kwalijk te nemen’

„Er is maar één partij die dat kwalijk te nemen valt en dat zijn wij als club en ik als directeur”, aldus NEC-directeur Wilco van Schaik in een videoboodschap. „Intern hebben wij, achteraf gezien, een inschattingsfout gemaakt. Wij hebben het verkeerd beoordeeld, beoordeeld op basis van het verleden. Dat hadden we anders moeten doen. Sorry hiervoor.”

Het spandoek heeft de aandacht getrokken van de aanklager betaald voetbal. Er is nog geen vooronderzoek gestart, omdat nog niet alle officiële rapportages binnen zijn, maar de kans bestaat dat NEC vanwege het spandoek in het strafbankje komt. Het is eerder voorgekomen, dat clubs in het betaald voetbal een boete hebben gekregen vanwege een groot spandoek van de fans. Zo is FC Twente beboet vanwege een spandoek met de tekst ‘Hasj, coke en pillen’, wat volgens de aanklager in strijd was met het goede fatsoen en een slecht voorbeeld voor de jeugd.

Dicht tot januari

Dinsdag werd bekend dat het stadion voorlopig dichtblijft nadat zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse een deel van de tribune met bezoekende supporters instortte. „Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat we er zeker aan moeten denken dat het stadion tot en met december dichtblijft”, aldus Van Schaik. „Dat betekent dat we vier thuiswedstrijden elders moeten spelen. De optie tot wedstrijden uitstellen is er niet, we hebben niet zoveel tijd.”

NEC speelt zondag 31 oktober tegen FC Groningen. De andere drie thuiswedstrijden tot de winterstop zijn tegen sc Heerenveen (6 november), SC Cambuur (26 november) en PSV (12 december).

De Nijmegenaren weten nog niet waar ze die duels gaan voetballen. Van Schaik: „We zijn maandag direct aan de slag gegaan om naar alternatieve locaties te kijken. We hebben een prioriteitenlijst gemaakt. Het is belangrijk dat het goed te doen is voor de supporters om bij dat stadion te komen. Hopelijk kunnen we terecht in een stadion met gras en als het moet dan kunstgras. Al die afwegingen zijn we aan het maken.”

Bier gooien en rellen

Van Schaik ging ook in op het gooien van plastic bekers met bier naar de spelers. „Dat is een nationaal fenomeen aan het worden. Lange tijd hadden we dat niet hier in Nijmegen, nu wel. Ik hoop dat we ervan geleerd hebben. We moeten dat laten. Ik ga je vertellen dat daar straks enorme straffen op komen te staan, dus doe het niet.”

Na afloop van het duel stortte een deel van de tribune van het vak met Vitesse-supporters in. Dankzij een container, die de tribune en fans opving, vielen er geen gewonden. Buiten het stadion liep het flink uit de hand met rellen. „Het merendeel van die mensen kunnen en mogen zich geen NEC-supporter noemen”, vindt Van Schaik. „Zij hebben onze club in een heel verkeerd daglicht gezet. Het merendeel, denken wij, kwam niet eens uit het stadion. Dat hebben wij ook tegen de politie gezegd. Ik hoop dat we heel veel mensen, samen met de politie, kunnen pakken. Zij mogen nooit meer in De Goffert komen.”