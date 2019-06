Federer: ’Misschien heeft Nadal een probleem’

De 37-jarige Zwitser stond in het verleden al vijf keer tegenover Nadal in Parijs. Telkens bleek de Spanjaard beter. Verder dan vier keer setwinst kwam Federer nooit. Vier keer moest hij in de finale buigen voor het gravelbeest van Mallorca. In 2008 won hij zelfs maar vier games. „Maar net als tegen alle andere spelers er is altijd een kans. Anders zou er ook niemand in het stadion zitten, omdat iedereen het resultaat al weet”, hield Federer de moed erin.

Federer heeft het grootste respect voor Nadal, winnaar van elf titels op Roland Garros. „Maar je weet het nooit. Misschien heeft hij wel een probleem, misschien is hij wel ziek. Je weet het nooit. Misschien speel ik wel geweldig en heeft hij een mindere dag. Of misschien staat er wel wind, of kunnen we tien dagen niet spelen door de regen. Je weet het gewoon niet”, zei een jolige Federer tijdens zijn persconferentie.

Federer sloeg dinsdag Stan Wawrinka in vier sets van de baan. De winnaar van twintig grandslamtoernooien verloor zijn eerste set van het toernooi. Net zo veel als Rafael Nadal, die Kei Nishikori met bruut geweld van de baan timmerde.

Federer vindt het fantastisch dat hij zijn oude rivaal na acht jaar weer treft op Roland Garros. „Voor mij is het lastig om hier de halve eindstrijd te bereiken. Je moet vijf keer winnen. Ik ben daarom erg blij dat ik nu tegen Rafa mag spelen. Als je iets wilt presteren op gravel zal je op een gegeven moment met hem moeten afrekenen.”

Op gravel stonden Federer en Nadal vijftien keer tegenover elkaar. Nadal leidt met 13-2 in onderlinge ontmoetingen. In 2009 won de Zwitser voor het laatst op gravel van de beste gravelspeler ooit. In 2013 troffen de twee spelers elkaar voor het laatst op die ondergrond.

Nadal verkeert in topvorm. Ⓒ Reuters