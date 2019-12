Groen licht voor Van Aert na val in Tour

De 25-jarige Belg van Jumbo-Visma, die tijdens de Tour de France geblesseerd raakte na een zware val, had al eind november laten weten dat hij op 27 december in Loenhout zijn rentree in het veld wilde maken. Hij moest echter nog een keuring van de arts afwachten.

„De cross in Loenhout is dicht bij huis en ik kijk er elk jaar naar uit om me te mengen in de drukte van de cross”, vertelde Van Aert. „In de trainingen voelde ik al een tijdje dat het de goede kant op gaat, maar het is toch fijn om weer echt renner te zijn.” De Azencross maakt deel uit van het klassement om de DVV Verzekeringen Trofee.

Van Aert laat weten dat het niet de bedoeling is dat hij voor een goede uitslag rijdt. „Ik verwacht er zelf ook niet veel van”, zegt hij. De renner van Jumbo-Visma kwam zwaar ten val in de individuele tijdrit in de Ronde van Frankrijk afgelopen juli. Hij liep in de rit naar Pau een diepe vleeswond op en moest meerdere operaties ondergaan.