Toulouse wil Spierings als vervanger PSV-topaankoop Sangaré

De Ivoriaans international kostte de Eindhovenaren ruim negen miljoen euro. De Fransen zien in de voormalig middenvelder van Sparta en RKC, tegenwoordig uitkomend voor Levski Sofia, een speler die de potentie heeft om de club richting een rentree naar de Ligue 1 te helpen.

Spierings stapt zaterdag met zijn zaakwaarnemers Frank Schouten en Niels van Duinen in een privéjet naar Frankrijk om de deal rond te maken. De middenvelder moet één van de pijlers worden onder het project van Damien Comolli en het bedrijf RedBird Capital. Dat nam onlangs voor 85 procent een aandeel in de club.

Comolli, eerder de grote man bij clubs als Liverpool, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe (waar hij Phillip Cocu naartoe haalde), wil na de degradatie binnen een jaar weer terugkeren naar de Franse Ligue 1. De nieuwe ‘eigenaar’ heeft grote plannen met de degradant en is lyrisch over de voetballende kwaliteiten van Spierings, die zich in Nederland al bewees en afgelopen winter zodoende een transfer verdiende naar de Bulgaarse topclub Levski Sofia.

Daar is Spierings, die de Bulgaren enkele tonnen kostte, binnen een paar maanden tijd (ondanks de coronastop) uitgegroeid tot dé grote man. De middenvelder maakte vier goals in 16 duels Nu staat hij voor een toptransfer. Spierings kan bij Toulouse een meerjarig contract ondertekenen.