Smeekbede Feyenoord aan fans en sponsors levert 7,5 miljoen euro op

De club deed drie weken geleden een oproep aan de fans vanwege de grote impact die de coronacrisis heeft op de financiële situatie van de club. Het bedrag van zeker 7,5 miljoen euro baseert Feyenoord op de keuzes die supporters tot dusver hebben gemaakt om wel of niet (volledig) af te zien van tegemoetkoming. Meer dan de helft van de kaarthouders heeft inmiddels gereageerd.

„Het volledig of deels afzien van tegemoetkoming is voor de club een grote steun in deze moeilijke coronatijden. Feyenoord is enorm dankbaar voor deze steun en hoopt dat nog veel supporters dit voorbeeld zullen volgen. We overwinnen samen”, aldus Feyenoord dat supporters tot en met 20 mei in staat stelt een besluit te nemen.

Fans die volledig afzien van tegemoetkoming krijgen een speciaal ontworpen uitshirt dat Feyenoord zondag droeg in de ontmoeting met FC Utrecht.