Feyenoorder Luis Sinisterra kapot van uitschakeling voor WK

Slot geeft aan dat Sinisterra zwaar teleurgesteld is teruggekeerd. De man die zich bij Feyenoord heeft ontwikkeld tot gevaarlijkste aanvaller en dit seizoen belangrijker is dan ooit, zag de eindronde van het WK als een nieuwe, grote stap in zijn ontwikkeling. Colombia won de laatste wedstrijd in de groep tegen Venezuela, maar het team van Sinisterra was afhankelijk van Peru dat gelijk moest spelen. Dat land won echter met 2-0 van Paraguay en dat betekende het einde van de droom voor de Feyenoorder en mannen als James Rodriguez. Slot: ,,Het is echt een grote teleurstelling voor hem.’’

"Het is echt een grote teleurstelling voor hem"

Of de speler na twee interlands en twee lange vliegreizen over de wereld fysiek wel in staat is meteen zaterdagavond te starten is voor de coach geen vraag. ,,Luis gaat gewoon starten. Hoe lang hij kan spelen gaan we zien. Maar als hij er niet bij is, is het niet altijd goed voor ons geweest. Als hij maar enigszins fit is, en dat lijkt hij, gaat hij spelen.’’

Sinisterra meldde zich donderdagmiddag na aankomt op Schiphol keurig op het trainingscomplex 1908 voor verzorging. Meetrainen deed hij nog niet, vrijdag wel. Het betekent dat hij precies één training in de benen heeft voor het duel met Willem II.

Luis Sinisterra in actie names Colombia. Ⓒ ANP/HH

Afwezigen

In tegenstelling tot Sinisterra is Lutsharel Geertruida een stuk minder fit teruggekeerd van interlandverplichtingen. De verdediger van Jong Oranje meldde zich na twee dagen al weer in Rotterdam. Hij heeft een blessure opgelopen en is tegen Willem II zeker niet inzetbaar.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor Jens Toornstra, die ondanks een aantal reservebeurten van grote waarde blijft voor Feyenoord. Maar de middenvelder belde vrijdagochtend naar de clubarts met de mededeling dat hij koorts heeft en dat zal hem zo goed als zeker aan de kant houden.

Arne Slot staat de media te woord. Ⓒ ProShots

Kevin Hofland

Bij de Tilburgers staat oud-Feyenoorder Kevin Hofland sinds kort voor de groep. Die boekte in zijn eerste duel meteen een resultaat (gelijkspel) en was dicht bij een overwinning. Slot heeft goed opgelet wat er bij Willem II is veranderd. Hij houdt er rekening mee dat het elftal een ‘boost’ krijgt van de komst van een nieuwe trainer.

"Vaak geeft een nieuwe trainer even energie"

,,De ploeg speelt een ander systeem, dat is meteen zichtbaar. Vaak geeft een nieuwe trainer even energie. De speelwijze verandert en spelers hebben het gevoel dat er een nieuw begin is’’, zegt Slot, voor wie het verder niet uitmaakt hoe Willem II opereert, omdat zijn eigen ploeg de boel toch vanaf het begin weer gaat vastzetten.

Bekijk ook: Hand in Hand voor Oekraïne

Sipke Hulshoff geeft aanwijzigingen tijdens een training. Ⓒ HH/ANP

Nieuwe assistent

Slot verschaft ook uitleg waarom hij bij het eerste elftal de deur heeft opengezet voor Sipke Hulshoff, die dit seizoen het elftal onder 21 jaar bij Feyenoord coacht. Na de zomer gaat Hulshoff aansluiten bij de A-selectie omdat Slot hem daar graag in zijn staf heeft.

Dat lijkt bijzonder, omdat er met John de Wolf, Marino Pusic en keeperstrainer Khalid Benlahsen al drie man naast hem staan.

"Hoe meer mankracht we hebben, hoe beter dat is voor het team en de club"

Maar Slot legt uit dat hij de staf al eerder wilde versterken. ,,Vooral in een Europees seizoen als dit zie je hoeveel taken er te verdelen zijn. Hoe meer mankracht we hebben om alle taken goed uit te voeren, hoe beter dat is voor het team en de club.’’

Daarnaast wil Feyenoord onder Slot nog meer individuele aandacht gaan schenken aan spelers. Dat valt meestal onder maatwerk, gerichte trainingen voor individuele spelers. Slot: ,,Sipke heeft in het verleden, bij SC Cambuur, ook al jaren met mij gewerkt. Hij is ook niet voor niks naar Feyenoord gekomen. Hij kijkt op dezelfde manier naar voetbal als ik en hanteert veel dezelfde oefenvormen. Dat maakt het alleen maar makkelijker om met hem samen te werken.’’