Remco Evenepoel weet na horrorcrash weer wat winnen is

De Belg van Deceuninck - Quick Step was op een 11,2 kilometer lang parcours rond Knokke-Heist twee seconden sneller dan zijn teamgenoot Yves Lampaert.

Koen Bouwman van Jumbo-Visma was op plek acht de beste Nederlander. Hij gaf 24 seconden prijs op Evenepoel, die dankzij zijn overwinning de leiding in het algemeen verstevigde. Hoewel hij woensdag als twee eindigde, mocht hij vanwege onderweg verzamelde bonificatieseconden de eerste leiderstrui in ontvangst nemen.

Evenepoel hield het na zijn ritzege amper droog. Het 21-jarige talent komt van ver. Vorig jaar maakte hij in de Ronde van Lombardije een doodsmak. Nadat hij in een afdaling tegen een muurtje duikelde hij een ravijn in en liep hij een bekkenbreuk en een gekneusde long op.

Wat volgde was een lange en intensieve revalidatie. In de Giro d’Italia maakte Evenepoel zijn rentree. In Italië staakt hij na zeventien ritten de strijd. Hij bezette op dat moment de 27e plaats.

Evenepoel is bezig aan zijn derde jaar als prof. Inmiddels staat hij al op 15 overwinningen. Zo won hij bijvoorbeeld de Ronde van Portugal en de Clasica San Sebastian. De eindzege in de Ronde van Polen was vorig jaar augustus zijn laatste wapenfeit.

De Ronde van België duurt nog tot zondag.