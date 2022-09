Kipchoge loopt in Berlijn eigen wereldrecord marathon uit de boeken

Halverwege bleek al dat Kipchoge aan een monstertijd bezig was en even leek het zelfs dat hij de magische grens van 2 uur zou kunnen aanvallen. Met drie hazen aan zijn zijde kwam hij voorbij het 21 kilometerpunt (en een beetje) in 59.51. Verrassend was dat Andamlak Belihu hem op dat moment nog kon volgen. De 23-jarige Ethiopiër had vooraf een persoonlijk record van 2.09.56 en is allesbehalve een gekende topper op het lange loopnummer.

Na 25 kilometer bleken zijn hazen ineens opgerookt en moest Kipchoge het alleen doen. Aan Belihu - die langzaam meter voor meter prijsgaf - had hij niets. Snel daarna bleek de 2 uur al een utopie, maar hij bleef goed doorlopen.

Zijn vorige wereldrecord van 2:01.39 verbeteren bleek geen probleem, al verloor hij in de laatste paar kilometer wel wat van zijn pluimen. Uiteindelijk hield hij dertig seconden over aan de meet. Genoeg voor een glorieus wereldrecord.

Assefa met derde tijd ooit

De Ethiopische atlete Tigist Assefa heeft in Berlijn de op twee na beste tijd ooit op de marathon gelopen. De 28-jarige Assefa kwam na de traditionele 42,195 kilometer tot een tijd van 2.15.37. Slechts de Keniaanse Brigid Kosgei en de Britse Paula Radcliffe waren ooit sneller geweest.

Kosgei zette het wereldrecord drie jaar geleden in Chicago op 2.14.04. Daarmee was ze ruim een minuut sneller dan de oude toptijd, die op naam stond van Radcliffe. Die liep in 2013 in Londen een tijd van 2.15.25.