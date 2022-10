Van Dijk denkt dat Brobbey niet misstaat op WK: ’Hij kan een goed wapen zijn’

„Hij zei in een interview dat hij ging scoren, volgens mij. Gelukkig hebben we dat kunnen voorkeuren, maar Brian is een goede jongen en een groot talent. Hij heeft alles: hij is snel, sterk en kan goed afwerken. Hij kan een goed wapen zijn op het WK, maar de bondscoach beslist.”

Desalniettemin liet Van Dijk het niet na om van de gelegenheid gebruik te maken om ook het optreden van een andere Ajacied onder de aandacht te brengen. „Kenneth Taylor viel goed in bij Ajax. Hij was dreigend en daar hadden we moeite mee”, aldus de verdediger, wiens woorden als aanvoerder zwaar kunnen wegen voor Louis van Gaal.

Van Dijk, Brobbey en Taylor maken alle drie deel uit van de voorselectie van Oranje. Op 11 november wordt de definitieve WK-selectie bekendgemaakt.

In de openingsfase zag het er niet naar uit dat het voor Liverpool uiteindelijk een vrij eenvoudige avond ging worden. Zo schoot Steven Berghuis op de paal, al zorgde dat niet voor onrust bij Van Dijk.

,,Ajax ging stormen en we moesten overleven, maar dat was te verwachten met het thuispubliek erachter. Richting het einde van de eerste helft begonnen we te voetballen. Het doelpunt vlak voor rust was natuurlijk een boost. Ook omdat je tegenstander dan niet lekker de rust ingaat. Ons tweede doelpunt bracht rust. Toen was het game over en konden we krachten sparen. Met wat frisse benen na enkele wissels probeerden we Ajax kapot te spelen en dat lukte bij vlagen, maar het kan nog beter.”