Brille Berghuis redding Ajax

Ruim een kwartier voor de aftrap van RKC-Ajax drong in het Mandemakers Stadion de verrassende uitslag van Feyenoord-Fortuna Sittard (1-1) door. Bij winst op de Brabanders zou Ajax het verschil met de Rotterdamse aartsrivaal tot vier punten vergroten. Dat lukte dus. Al zag het daar 53 minuten lang niet naar uit.

RKC Waalwijk had na het bekerdebacle bij De Treffers (2-0) iets goed te maken. Joseph Oosting dacht de amateurs ook met zijn tweede elftal wel over de knie te kunnen leggen, maar kwam van een koude kermis thuis. Ajax trof daardoor een op revanche beluste tegenstander, die het eerder Feyenoord (thuis, 0-1) en PSV (uit, 1-0) al moeilijk had gemaakt. Tegen Ajax bedacht Oosting een 1-5-4-1-opstelling met Michiel Kramer als diepste spits.

Fietsenstalling

Het Waalwijkse systeem bezorgde het defensief weer uiterst kwetsbare Ajax problemen, omdat de thuisploeg er bij Amsterdams balbezit levensgevaarlijk uitkwam. De aanvallen die de thuisclub af en toe op de mat legde, waren prachtig. Pelle Clement leek na elf minuten de 1-0 te maken, maar Remko Pasveer redde knap. De treffer van Michiel Kramer zette de fietsenstalling op zijn kop, maar werd door de VAR wegens buitenspel geannuleerd.

Pas daarna brak een fase aan, waarin Ajax wel thuis gaf. Een volley van Dusan Tadic ging over en Steven Berghuis was na een snelle en slimme ingooi dicht bij het openingsdoelpunt. Zijn schot werd gekraakt. De Amsterdamse voorsprong kwam er alsnog. Berghuis zette de schitterende aanval met een balletje buitenkant voet op, kreeg de bal via Jurriën Timber en Steven Bergwijn terug en rondde knap af: 0-1.

Weer twee goals voor Brobbey. Ⓒ ProShots

Davy Klaassen had de wedstrijd twee minuten later in het slot moeten gooien, maar miste een bijna niet te missen kans tóch. Nadat er ook nog een schot van hem werd gekraakt en de tot dan toe onzichtbare Brobbey in kansrijke positie ruzie kreeg met de bal, kondigde zich het Ajax-onheil aan. Klaassen haalde nog een bal van de lijn, maar in de rebound scoorde Clement op aangeven van Kramer (1-1) alsnog. De door Ajax opgeleide speler juichte na zijn treffer niet.

Het elftal van Schreuder mocht zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen dat het met een gelijke stand ging rusten, want dik in blessuretijd moest Pasveer er weer aan te pas komen. Nu om Thierry Lutonda van scoren af te houden.

De tweede helft startte Ajax met Florian Grillitsch en Owen Wijndal als vervangers van Edson Alvarez en Daley Blind. De Mexicaan speelde met vuur door na een kiezelharde overtreding van Kramer op Blind een opstootje te veroorzaken. Een gele kaart had een schorsing tegen PSV betekend, maar scheidsrechter Jeroen Manschot was mild. Ook door na de charge van Kramer niet eens voor een overtreding te fluiten. Het ging in Waalwijk duidelijk allemaal te snel voor Manschot.

Kiezelhard op de pantoffel

Een kort Ajax-offensiefje – zonder noemenswaardige kansen – werd na acht minuten in het tweede bedrijf bekroond door Berghuis die een afvallende bal kiezelhard op zijn pantoffel nam. Etienne Vaessen hoorde de bal alleen maar langs suizen (1-2). Wat Ajax het eerste bedrijf niet lukte – verder afstand nemen – gebeurde nu dankzij Brobbey wel. De spits gebruikte zijn sterke lichaam goed en rondde knap af (1-3).

Net in een fase dat RKC nog aandrong, sloeg Ajax voor een vierde keer toe. Na een schitterende pass van Berghuis tekende Brobbey voor de 1-4. De spits - die nooit de 90 minuten volmaakt - moest direct daarna vanwege kramp worden vervangen.

Daardoor zijn de Amsterdammers ook na speelronde elf koploper van de Eredivisie en kan rustig worden toegewerkt naar de Champions League-kraker van woensdag tegen Liverpool-thuis.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie