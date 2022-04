Assist invaller Frenkie de Jong helpt FC Barcelona bij Eintracht Frankfurt

Over een week wacht de return in Camp Nou, op weg naar de halve finales, waarin West Ham United of het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz wacht. Zo’n 35.000 fans van Eintracht, de nummer negen van de Bundesliga, vroegen kaarten aan voor dat duel. Die zullen er uiteraard bij lange na niet allemaal zitten, maar het geeft de grootsheid van Barça en de unieke prestatie van de Duitsers in Europa nog maar eens aan.

Bij Barcelona startte Frenkie de Jong op de bank, net als Ousmane Dembélé. Xavi schroomt net als eerder in het toernooi niet om zijn beste spelers rust te geven in de Europa League. Dat Barcelona niet over de hele breedte al op Champions League-niveau zit, bleek in Frankfurt. Zeker nadat Gerard Piqué halverwege de eerste helft wegviel met een blessure en werd vervangen door Clement Lenglet. Dani Alves (niet ingeschreven) ontbrak ook, evenals de geblesseerden Memphis, Sergiño Dest en de door corona gevelde Luuk de Jong.

FC Barcelona had het moeilijk in Frankfurt, al was Ferran Torres na drie minuten al dicht bij een goal met een schot, dat Kevin Trapp onder zijn lat vandaan tikte. De thuisploeg dacht na 37 minuten via een strafschop op voorsprong te kunnen komen, toen Sergio Busquets tegenstander Rafael Santos Borre leek te vloeren na een voorzet van ex-FC Groningen-speler Filip Kostic. Maar de Nederlandse VAR, bestaande uit Pol van Boekel en Dennis Higler, constateerde terecht dat Busquets eerst de bal speelde. Arbiter Jovanovic draaide na het zien van de beelden de beslissing terug.

Bekijk ook: FC Barcelona begint zonder Frenkie de Jong aan duel in Frankfurt

De voorsprong kwam er alsnog, toen Ansgar Knauff in de 48e minuut een afgeslagen bal binnen volleerde: 1-0. Het duel draaide pas om toen Frenkie de Jong en Dembélé hun entree maakten. Toen kreeg Barcelona weer ‘ouderwets’ de touwtjes in handen en kwam de gelijkmaker op het scorebord.

Frankfurt-speler Tuta pakte na een tweede gele kaart in de 78e minuut nog rood. Bij Frankfurt viel oud-Spartaan Ragnar Ache in en bleef Sam Lammers op de bank (gehuurd van Atalanta).

Bekijk ook: Blessure blijft Memphis Depay achtervolgen bij FC Barcelona

Bekijk ook: FC Barcelona heeft identiteit terug onder Xavi

Atalanta Bergamo

De kwartfinale in de Europa League tussen RB Leipzig en Atalanta heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Duitsland eindigde in 1-1. Bij Atalanta deden Oranje-internationals Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners de gehele wedstrijd mee.

Atalanta kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. De Colombiaan Luís Muriel dribbelde vanaf links het strafschopgebied in en schoot in de verre hoek knap raak. Leipzig was via André Silva halverwege de eerste helft dicht bij de gelijkmaker, maar hij raakte de paal. Datzelfde overkwam Atalanta-speler Mario Pašalic in de laatste minuut voor rust.

Silva kreeg in de 57e minuut een grotere kans op een doelpunt. De Portugese aanvaller zag zijn strafschop echter worden gestopt door keeper Juan Musso. In de rebound redde de keeper nog een keer, op een kopbal van Willi Orban. De Hongaarse verdediger bleef voorin hangen en kon na een voorzet vanaf links, via verdediger Davide Zappacosta, alsnog scoren: 1-1.

Koopmeiners was nog dicht bij een doelpunt. De middenvelder trapte de bal na ruim een uur spelen tegen de paal. In de slotfase mocht ook Leipzig nog hopen op de zege. Dominik Szoboszlai kopte de bal tegen de lat.

De return in Italië is volgende week.

Rangers FC

Giovanni van Bronckhorst lijdde met Rangers FC een pijnlijke nederlaag. De Nederlandse oefenmeester zag zijn ploeg, zonder ook maar een keer op doel te schieten, met 1-0 verliezen bij Braga.