FC Twente wint eindelijk weer een Eredivisie-duel buiten Enschede

Trainer Ron Jans haalde zodoende zijn gelijk. Hij gunde Ugalde, na diens goede invalbeurt vorige week tegen Heerenveen, een basisplaats. Dat ging ten koste van Ricky van Wolfswinkel, die op de bank moest beginnen. Van de laatste acht wedstrijden had FC Twente alleen het duel met Volendam gewonnen.

Fortuna zonder aantal cruciale spelers

Voor Fortuna kon als excuus gelden dat er heel wat spelers ontbraken. Trainer Julio Velazques (zie zijn uitspatting hieronder) had al aangegeven dat er spelers niet fit waren, maar niet dat de schade zo groot zou zijn. Zo ontbrak Burak Yilmaz, die tot vrijdag gewoon had meegetraind. Oguzhan Ozyakup en Inigo Cordoba waren al langer aan het kwakkelen. Daar kwam ook Dogan Erdogan nog bij, zodat de Limburgers vier cruciale schakels misten. Het drietal Yilmaz, Ozyakup en Cordoba was voor bijna de helft van de Limburgse treffers verantwoordelijk.

FC Twente miste met Virgil Misidjan (geblesseerd) en Ricky van Wolfswinkel (gepasseerd) twee van zijn scherpschutters. Er ging bij de Tukkers een streep door de namen van een zestal spelers, terwijl rechtsback Joshua Brenet niet fit genoeg bleek voor een hele wedstrijd. Ook hij scoorde makkelijk. Opmerkelijk was dat trainer Ron Jans ondanks de personele en aanvallende krapte geen beroep deed op Van Wolfswinkel.

Ugalde krijgt de kans

Jans verklaarde dat hij de goede invalbeurt van Manfred Ugalde van vorige week met een basisplaats wilde belonen. ,,Van Wolfswinkel heeft de beslissing professioneel opgepakt”, verklaarde Jans, die de spits lekker fris in wilde laten vallen. Van Wolfswinkel deed dus niet mee met de carrousel, die van Anass Salah-Eddine een linkerspits maakte. ,,Want nood breekt wetten”, zei Jans. Beter werd het er allemaal niet op. FC Twente oogde onwennig en hanteerde bovendien een laag tempo. De beste kans kwam na een vrije trap. Robin Pröpper kopte van dichtbij over.

Jans had al voorspeld dat Fortuna vooral de kunst verstaat om tegenstanders slecht te laten spelen. De Limburgers zelf wachtten in de eerste helft alleen maar op counterkansjes. Dat leverde na een klein half uur eindelijk een wapenfeit op. Thomas Buitink kreeg zijn voet tegen een voorzet van Umaro Embalo, maar Lars Unnerstall redde knap.

Over een andere boeg

Na de pauze gooide Jans het over een andere boeg. Van Wolfswinkel werd de nieuwe linkerspits. Salah-Eddine zakte een linie terug. Dat ging ten koste van Sem Steijn, die op de tien-positie een anonieme eerste helft speelde. Bij Fortuna gaf Velazques zijn spelers wat meer de vrije hand. FC Twente kreeg het even lastig, maar kreeg ook de ruimte die het nodig had.

Vaclav Cerny doet het weer voor de tukkers. Ⓒ Pro Shots

Het was uiteindelijk Vaclav Cerny die met zijn negende goal van het seizoen de score openbrak. Hij glipte makkelijk langs Fortuna-verdediger George Cox en schoof de bal in de verre hoek. Ugalde haalde doeltreffend uit na een snel genomen vrije trap. Fortuna protesteerde, want de bal zou niet hebben stilgelegen toen Michel Vlap voor een snelle spelhervatting koos. De VAR gaf echter zijn goedkeuring aan het doelpunt. De assistent-coach van Fortuna kreeg geel. Op aangeven van Cerny zette Ugalde de eindstand op het bord.