Frenkie de Jong met Barça niet langs Real Madrid

Door de remise in het door onlusten in Barcelona uitgestelde treffen, ook tijdens het duel was het onrustig in en rond Camp Nou, houden beide ploegen elkaar ook in evenwicht in La Liga. Beide clubs hebben 36 punten. De afgelopen vijf seizoenen kroonde Barcelona zich vier keer tot kampioen van Spanje. In 2017 was het Real dat de landstitel veroverde. In die periode won Real wel drie keer de Champions League. Dat lukte de Catalanen voor het laatst in 2015.

Geen Busquets op middenveld Barcelona

De Jong kreeg woensdagavond op het middenveld van de ploeg van trainer Ernesto Valverde geen gezelschap van de grieperige Sergio Busquets, maar wel van diens vervanger Ivan Rakitic en Sergi Roberto. In de eerste helft liep het niet bij Barcelona, dat vooral in het middenstuk van de eerste helft bij tijd en wijle met de rug tegen de muur stond.

Barcelona begon nog wel aardig en dacht recht te hebben op een penalty na een vermeende handsbal van Daniel Carvajal. Die kregen de Catalanen niet. Vervolgens nam Real de touwtjes stevig in handen. Gerard Piqué voorkwam in de zestiende minuut een doelpunt door een kopbal van Raphaël Varana van de lijn te halen. Real schreeuwde een minuutje later om een penalty omdat Rakitic licht aan het shirt trok van Varane. De Fransman testte Barça-goalie Marc-André ter Stegen met een aardig schot.

Lionel Messi in duel met Sergio Ramos. Ⓒ Reuters

Pas na een half uur liet Barcelona weer van zich horen. Aanvoerder Sergio Ramos voorkwam een doelpunt van Lionel Messi door een inzet van de kleine Argentijn voor de lijn weg te halen. Jordi Alba kreeg de bal er niet in na een geweldige pass van Messi. De vedette van Barcelona hielp na rust ook nog een geweldige kans om zeep. In kansrijke positie kreeg hij bij hoge uitzondering de bal niet goed onder controle.

Kans voor Frenkie de Jong

Twintig minuten voor tijd dook De Jong gevaarlijk op voor het doel van Real. Zijn inzet miste echter de kracht om Courtois te verontrusten. In het vervolg werd er niet meer gescoord. Arbiter Alejandro Jose Hernandez Hernandez trok acht gele kaarten in het niet eens zo onvriendelijke treffe.