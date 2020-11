Ronald Koeman in rouw: ’Bruins Slot echte voetbalman, bovenal prachtig mens’

„Ik leerde Tonny goed kennen toen we in Barcelona prachtige successen behaalden, Tonny als assistent van Johan, ik als speler. In mijn trainerscarrière heb ik het voorrecht gehad om Tonny als trouwe en uiterst kundige trainer naast me te hebben bij Ajax, Benfica, PSV, Valencia en AZ. Heel veel sterkte Lucienne, kinderen en kleinkinderen. Rust zacht, mijn vriend”, aldus Koeman, die er een foto bij plaatste waarop hij samen met Bruins Slot in Camp Nou staat.

Barcelona heeft op de website ook een bericht geplaatst over Bruins Slot. De Amsterdammer werkte tussen 1988 en 1996 als assistent van Johan Cruijff in Catalonië. Ze vierden grote successen met het ’Dream Team’, met als hoogtepunt het winnen van de Europa Cup 1 in 1992. Koeman maakte toen in de finale tegen Sampdoria in de verlenging het winnende doelpunt uit een vrije trap.

Overmars

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, heeft geschokt gereageerd op het overlijden van de bij zijn club geliefde Bruins Slot. De 73-jarige Bruins Slot was bij Ajax werkzaam om als scout tegenstanders door te lichten.

„Ook al was Tonny al enige tijd ziek, we zijn bij de club toch erg geschokt nu hij overleden is. Hij was zeer geliefd bij ons allemaal hier bij Ajax”, zegt Overmars op de website van Ajax. Bruins Slot maakte furore als assistent-trainer van Johan Cruijff bij FC Barcelona. Later stond hij Ronald Koeman bij, bij clubs als Ajax en PSV.

Overmars: „De laatste analyse die hij voor Erik ten Hag en zijn staf maakte was van Liverpool, maar tot aan Atalanta van vorige week toe bleef hij berichtjes sturen met tips en aanwijzingen. Ook al ging het steeds minder goed met hem en werkte hij al maandenlang steeds meer vanuit huis, ook door corona natuurlijk: hij bleef zich voor ons inzetten.”

Volgens Overmars had Bruins Slot „een Cruijffiaanse inslag van denken.” „Iedereen die het over Tonny had, had het over voetbal. Hij keek anders naar voetbal dan de meeste mensen om ons heen, refereerde vaak aan zijn jaren met Cruijff”, aldus Overmars. „Door die jaren gaf hij een andere inkijk in scouting en analyses. Wij leerden veel van hem. Dat maakte hem uniek. Voor elke trainer met wie hij bij Ajax heeft gewerkt, zette hij zich vol in. Alles voor het succes van ons eerste elftal; Tonny gaf tot op de kleinste details aanwijzingen en tips. We zullen hem missen.”

Bruins Slot wordt vrijdag in familiekring gecremeerd.

Clubs

Onder meer PSV, AZ en Valencia betuigen via de sociale media hun medeleven met de nabestaanden van Bruins Slot.