Live Eredivisie: PSV al snel op rozen in Waalwijk

Vanaf 18.45 uur ontvangt VVV-Venlo subtopper FC Twente, vanaf 20.00 uur gaat PSV op bezoek bij RKC Waalwijk. Om 21.00 uur is het dan ook nog FC Utrecht - Fortuna Sittard.

Georgios Giakoumakis en Jafar Arias spelen met VVV tegen FC Twente. Ⓒ ANP/HH

Eerder op de zaterdag was FC Groningen al in Rotterdam te sterk (3-2) voor Sparta.

PSV begint de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie met Pablo Rosario in het basiselftal. De controlerende middenvelder liep woensdag in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap een blessure op en moest zich laten vervangen. Rosario deed de voorbije dagen niet mee aan de groepstraining, maar is wel op tijd hersteld om in Waalwijk vanaf het begin mee te doen.

Yvon Mvogo keert terug onder de lat. Tegen De Graafschap mocht Lars Unnerstall keepen. Het centrum van de verdediging van PSV wordt tegen RKC gevormd door Jordan Teze en Olivier Boscagli. Zij kregen tegen De Graafschap rust en werden toen vervangen door Timo Baumgartl en Nick Viergever.

De enige andere wijziging is op het middenveld, waar Rosario de plek inneemt van Jorrit Hendrix. Rosario viel tegen De Graafschap in en liep toen de blessure op.

PSV komt bij winst op RKC in punten op gelijke hoogte met koploper Ajax, dat zondag tegen ADO Den Haag speelt.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli en Max; Ihattaren, Sangaré, Rosario en Götze; Malen en Gakpo.

Vrijdag

PEC Zwolle - FC Emmen 0-0

Zaterdag

Sparta Rotterdam - FC Groningen 2-3

18.45 uur: VVV-Venlo - FC Twente

20.00 uur: RKC Waalwijk - PSV

21.00 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

Zondag

12.15 uur: Vitesse - Feyenoord

14.30 uur: ADO Den Haag - Ajax

14.30 uur: SC Heerenveen - Heracles Almelo

16.45 uur: AZ - Willem II