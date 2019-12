Uitblinker Berghuis gidst Feyenoord langs PSV

En die nieuwe nederlaag komt als een mokerslag aan bij de ploeg van trainer Mark van Bommel. De Eindhovenaren hadden (als ze zelf wonnen in De Kuip en Ajax verloor bij AZ) het gat met de koplopers dan weer tot zeven punten kunnen verkleinen. Maar door de zeperd in De Kuip hoeft PSV voorlopig niet naar anderen te kijken.

PSV opent sterk

De bezoekers (die aantraden zonder Michal Sadilek en Ryan Thomas) begonnen nog wel aardig in Rotterdam. Een halve omhaal van Donyell Malen werd geblokt en een schot van Steven Bergwijn gekraakt. Op aangeven van Ritsu Doan kreeg Bergwijn na een kwartier dé kans om de score te openen, maar de Oranje-international schoot zwak over. Nadat ook Daniel Schwaab met een kopbal dicht bij was geweest, nam Feyenoord het initiatief over.

En de eerste kans voor de thuisploeg was meteen raak. Luis Sinisterra kreeg de bal met een gelukje mee en gooide de bal voor, waarna Berghuis goed anticipeerde. De aanvoerder gooide zich voor Olivier Boscagli en kopte de bal in de lange hoek binnen. De linkspoot had de smaak te pakken en trof even later doelman Lars Unnerstall op zijn weg met een hard schot. Na ruim een half uur mocht Berghuis vanaf de penaltystip aanleggen, nadat Denzel Dumfries Sinisterra had vastgehouden. Met de 2-0 liet de captain De Kuip ontploffen.

Tweede penalty

Na die goal meldde PSV zich weer richting het doel van Kenneth Vermeer, maar het eerste schot van Malen vloog naast, terwijl een tweede poging via de Feyenoord-goalie tot corner werd verwerkt. Daarna was het einde verhaal voor Malen, die na een tackle van Leroy Fer verkeerd neer kwam en gewisseld moest worden. Een ongelukkige handsbal van Nick Viergever leidde na ruim een uur spelen de beslissing van de wedstrijd in.

De centrale verdediger van de Eindhovenaren kreeg een knal van Berghuis tegen zijn arm aan en scheidsrechter Bas Nijhuis wees opnieuw naar de stip. Op overtuigende wijze liet Berghuis Unnerstall opnieuw kansloos. Nicolai Jørgensen kreeg daarna nog kansen om de score voor Feyenoord een nog fraaier aanzien te geven, maar de Deense spits had het geluk niet aan zijn zijde. Namens PSV waren Mohammed Ihattaren en Dumfries nog gevaarlijk in de slotfase, maar zowel de middenvelder als de aanvoerder zag Vermeer in de weg liggen.

Prachtgoal Pereiro

De Feyenoord-doelman had alleen geen verweer op de inzet van invaller Gaston Pereiro, die met een fabelachtige stiftbal de eer redde voor de bezoekers. Door de zege is de achterstand van Feyenoord op PSV nu nog maar drie punten.

