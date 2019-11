Alexander Albon Ⓒ AFP

Precies twaalf maanden geleden maakte Alexander Albon zich op voor zijn debuut in de Formule E, maar zijn leven nam plotsklaps een onverwachte wending. Misschien kan Britse Thai volgend seizoen wel meestrijden om de heilige graal in de autosport: de wereldtitel in de Formule 1. ,,Het is crazy”, is zijn veelzeggende samenvatting van het afgelopen jaar.