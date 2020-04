’Voorlopig nog geen sprake van voetballen in Serie A’

De overkoepelende organisatie verklaarde vrijdag dat van een hervatting voorlopig geen sprake is en sprak van uitstel tot nader order. „Pas als de gezondheidstoestand in het land het toelaat, gaan we het overwegen.” Zover is het nog lang niet in het door het coronavirus zwaar getroffen land.

Vincenzo Spadafora, de minister van Sport, gaf eerder aan dat ook in april niet wordt getraind of gesport. Die termijn wordt nagenoeg zeker verlengd. De Serie A ligt inmiddels al enkele weken stil. De clubs moeten nog twaalf of dertien wedstrijden spelen.