’Ik had gedacht dat we beter waren’ PEC Zwolle ziet goede serie onderbroken worden: ’Op alle facetten afgetroefd’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PEC-aanvoerder Bram van Polen (l) met Anas Ouahim van Heracles Almelo Ⓒ ANP

ALMELO - Na een reeks van vijf duels zonder nederlaag waarin PEC Zwolle aansluiting vond met de rest van het veld onderin de Eredivisie, was er een positief gevoel ontstaan bij de hekkensluiter. Dat hield geen stand in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. PEC Zwolle verloor ouderwets kansloos (2-0) en leed daarmee de eerste nederlaag in dit kalenderjaar. „Ik had gedacht dat we beter waren dan we vandaag hebben laten zien”, aldus een teleurgestelde captain Bram van Polen.