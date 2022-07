Sport Kort: De Vries derde in E-Prix van Londen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Formule E-coureur De Vries derde in Londen

19.23 uur: Nyck de Vries heeft het podium gehaald in de E-prix van Londen. De 27-jarige Nederlander finishte in de eerste van twee Formule E-races dit weekend in de Engelse hoofdstad als derde, achter de Brit Jake Dennis en Stoffel Vandoorne uit België. Vandoorne, teamgenoot van De Vries bij Mercedes, voert het WK-klassement aan.

Omdat zijn concurrenten Jean-Éric Vergne en Edoardo Mortara respectievelijk als dertiende en negentiende finishten in Londen, verstevigde Vandoorne zijn koppositie. De Vries staat met 75 punten achterstand op zijn teamgenoot zevende. Landgenoot Robin Frijns (Envision) blijft na zijn zestiende plaats in Londen op de zesde plek in het klassement staan.

Zondag volgt nog een race in Londen, de veertiende van zestien in het kampioenschap. Over twee weken worden in Zuid-Korea de laatste twee races gehouden.

Basisplaatsen Van Dijk en Aké in wedstrijd om Community Shield

18.00 uur: Virgil van Dijk en Nathan Aké staan vanaf 18.00 uur in Leicester tegenover elkaar in de strijd om het Community Shield, de Engelse Super Cup. Oranje-aanvoerder Van Dijk heeft zoals gebruikelijk een basisplaats bij Liverpool, dat afgelopen seizoen de FA Cup en League Cup won. Aké, ook onderdeel van het Nederlands elftal, mag van trainer Pep Guardiola starten bij landskampioen Manchester City.

Bij Liverpool, verliezend finalist van de Champions League, vervangt de Spanjaard Adrian onder de lat de geblesseerde Alisson Becker. Voorin kiest trainer Jürgen Klopp voor Luis Diaz, Roberto Firmino en Mohamed Salah. Aanwinst Darwin Nuñez begint op de bank.

Bij City staat topaankoop Erling Haaland aan de aftrap. De Noorse spits, overgekomen van Borussia Dortmund, maakt zijn officiële debuut voor de Engelse kampioen. Manchester City bleef Liverpool afgelopen seizoen een punt voor in de Premier League.

Tweede podiumplaats Visser in W Series op Hungaroring

17.28 uur: Beitske Visser heeft in de W Series, de raceklasse voor vrouwen, haar tweede podiumplaats van het seizoen behaald. De 27-jarige coureur uit de buurt van Sneek eindigde op de Hungaroring in Hongarije als derde, achter de Britse vrouwen Alice Powell en Jamie Chadwick.

Visser was begin dit seizoen al een keer derde geworden in de openingsrace in Miami. De Nederlandse had zich in Hongarije als tweede gekwalificeerd achter Powell, die vanaf pole position haar eerste zege van het jaar boekte. Chadwick, die de eerste zes races allemaal had gewonnen, startte vanaf de vijfde plek. De 24-jarige Britse rukte in de race op naar de tweede plaats, maar ze wist Powell niet te passeren.

Chadwick werd in 2019 de eerste kampioene in de W Series en prolongeerde vorig jaar haar titel. Visser eindigde in 2019 als tweede in het kampioenschap; vorig jaar werd ze achtste. Chadwick koerst met 143 punten onbedreigd af op haar derde wereldtitel. Powell staat tweede in het klassement met 68 punten, Visser met evenveel punten op plek 3. Het seizoen telt nog vier races, waarvan twee eind oktober in Mexico-Stad.

Kanovaarster Wegman zevende in WK-finale

13.30 uur: Martina Wegman is bij de WK slalom in het Duitse Augsburg als zevende geëindigd in de finale van de K1. Het goud ging naar de Duitse Ricarda Funk (30).

De 33-jarige Wegman had zich zaterdagochtend in Augsburg als negende voor de eindstrijd geplaatst. Lena Teunissen noteerde de twintigste tijd en mocht niet in de finale uitkomen. Vorig jaar eindigde Wegman op de Olympische Spelen in Tokio eveneens als zevende.

Tweede plek Terpstra in Amerikaanse Snowshoe

10.15 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Snowshoe tweede geworden in de korte race. De 31-jarige Terpstra moest in de Verenigde Staten alleen de Amerikaanse Gwendalyn Gibson voor zich dulden. Gibson was 2 seconden sneller.

Terpstra staat tweede in het klassement. De leiding is in handen van de Australische Rebecca McConnell, die in de korte race als achttiende eindigde.

Bij de mannen finishte David Nordemann als 27e.

Brooksby verslaat zesvoudig kampioen Isner in Atlanta

08.44 uur: De Amerikaanse tennisser John Isner gaat dit weekend niet op voor zijn zevende titel op het ATP-toernooi van Atlanta in negen jaar tijd. De 37-jarige Isner verloor in de kwartfinales met 3-6 6-1 6-4 van zijn landgenoot Jenson Brooksby, de nummer 43 van de wereld.

Isner, de mondiale nummer 25, pakte vorig jaar de titel in Atlanta en was er ook in 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018 de beste. In 2016 stond hij ook in de finale. Hij verloor toen van Nick Kyrgios, die zich dit jaar op het laatste moment afmeldde.

De 21-jarige Brooksby, nog niet in het bezit van een titel, neemt het bij de laatste vier op tegen zijn landgenoot Frances Tiafoe. Die was met 6-4 6-2 te sterk voor Brandon Nakashima, die vorig jaar nog de eindstrijd haalde. De andere halve finale gaat tussen de Australiër Alex de Minaur en Ilja Ivasjka uit Belarus.

In Atlanta wordt het Amerikaanse hardcourtseizoen geopend. Op maandag 29 augustus begint in New York de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Liverpool zonder Oxlade-Chamberlain bij start nieuwe seizoen

08.33 uur: Liverpool kan bij de start van het nieuwe seizoen niet beschikken over Alex Oxlade-Chamberlain. De 28-jarige middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen in de voorbereiding, tijdens het oefenduel met Crystal Palace op 15 juli.

„Het gaat om zijn hamstring en we haten dat woord allemaal. Maar een hamstringblessure gebeurt nou eenmaal soms en nu was Ox aan de beurt”, zei trainer Jürgen Klopp, die niet meldde hoe lang de middenvelder uit de roulatie is. Een operatie is niet noodzakelijk.

Liverpool opent het seizoen zaterdag met het duel om het Community Shield. Manchester City is dan de opponent. Volgend weekend is Fulham de tegenstander in de Premier League.

Oxlade-Chamberlain kwam vijf jaar geleden over van Arsenal.