Sport Kort: Liverpool zonder Oxlade-Chamberlain bij start nieuwe seizoen

Tweede plek Terpstra in Amerikaanse Snowshoe

10.15 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Snowshoe tweede geworden in de korte race. De 31-jarige Terpstra moest in de Verenigde Staten alleen de Amerikaanse Gwendalyn Gibson voor zich dulden. Gibson was 2 seconden sneller.

Terpstra staat tweede in het klassement. De leiding is in handen van de Australische Rebecca McConnell, die in de korte race als achttiende eindigde.

Bij de mannen finishte David Nordemann als 27e.

Brooksby verslaat zesvoudig kampioen Isner in Atlanta

08.44 uur: De Amerikaanse tennisser John Isner gaat dit weekend niet op voor zijn zevende titel op het ATP-toernooi van Atlanta in negen jaar tijd. De 37-jarige Isner verloor in de kwartfinales met 3-6 6-1 6-4 van zijn landgenoot Jenson Brooksby, de nummer 43 van de wereld.

Isner, de mondiale nummer 25, pakte vorig jaar de titel in Atlanta en was er ook in 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018 de beste. In 2016 stond hij ook in de finale. Hij verloor toen van Nick Kyrgios, die zich dit jaar op het laatste moment afmeldde.

De 21-jarige Brooksby, nog niet in het bezit van een titel, neemt het bij de laatste vier op tegen zijn landgenoot Frances Tiafoe. Die was met 6-4 6-2 te sterk voor Brandon Nakashima, die vorig jaar nog de eindstrijd haalde. De andere halve finale gaat tussen de Australiër Alex de Minaur en Ilja Ivasjka uit Belarus.

In Atlanta wordt het Amerikaanse hardcourtseizoen geopend. Op maandag 29 augustus begint in New York de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Liverpool zonder Oxlade-Chamberlain bij start nieuwe seizoen

08.33 uur: Liverpool kan bij de start van het nieuwe seizoen niet beschikken over Alex Oxlade-Chamberlain. De 28-jarige middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen in de voorbereiding, tijdens het oefenduel met Crystal Palace op 15 juli.

„Het gaat om zijn hamstring en we haten dat woord allemaal. Maar een hamstringblessure gebeurt nou eenmaal soms en nu was Ox aan de beurt”, zei trainer Jürgen Klopp, die niet meldde hoe lang de middenvelder uit de roulatie is. Een operatie is niet noodzakelijk.

Liverpool opent het seizoen zaterdag met het duel om het Community Shield. Manchester City is dan de opponent. Volgend weekend is Fulham de tegenstander in de Premier League.

Oxlade-Chamberlain kwam vijf jaar geleden over van Arsenal.