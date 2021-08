Femke Bol wint 400 meter horden en blijft oogsten in Diamond League

Bol werd derde in Tokio, maar liet Muhammad dit keer ver achter zich. De Amerikaanse grootheid viel halverwege de ronde terug en werd vierde in 54,50. Bol won de race in 53,05, een seconde langzamer dan haar persoonlijk record, maar een uitstekende tijd onder deze omstandigheden. Olympisch kampioene Sydney McLaughlin was in Lausanne overigens niet van de partij.

Ondertussen blijven de snelste vrouwen van deze aardbol verbazen. Op de 100 meter verbeterde de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce haar eigen persoonlijk record door 10,60 te lopen. Dit keer was ze landgenote en olympische kampioene Elaine Thompson-Herah, die 10,63 liet noteren, net voor. Thompson liep onlangs 10,54 en denkt dat ze in haar loopbaan het wereldrecord van 10,49 (Florence Griffith-Joyner) kan verbeteren.

Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber deden in Lausanne mee aan de 400 meter en werden respectievelijk derde en zesde. Lieke Klaver werd zesde op de 400 meter voor vrouwen.