VAR aanwezig bij halve finale Feyenoord in Conference League

Eerder stond al vast dat tijdens de finale van het toernooi in Tirana de VAR gebruikt zou worden. Verder kondigt de UEFA aan dat het onderzoekt of er komend seizoen al eerder in een het toernooi een mogelijkheid tot het gebruik van de VAR is.

Feyenoord-trainer Arne Slot gaf eerder tijdens het toernooi al aan dat hij graag de VAR had gezien. Onder meer na de kwartfinales tegen Slavia Praag liet hij zich hier over uit.