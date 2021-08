Waterpoloster Maud Megens ziet troostwedstrijden als ’extra mishandeling’

„Ik snap echt niet waarom ze dit doen”, zegt Maud Megens, een van de boegbeelden van de ploeg. „Dit is een soort van extra mishandeling. Maar goed, we moeten de eer aan onszelf houden en laten zien dat we in ieder geval goed genoeg zijn voor de top 5.”

De waterpolosters verloren in de kwartfinales met 14-11 van Hongarije, dat het donderdag in de halve finale opneemt tegen Spanje. Oranje gaat die dag de strijd aan met China. Bij winst speelt de ploeg van Havenga twee dagen later de wedstrijd om plek vijf, bij verlies om plek zeven.

„Andere ploegen die eruit vliegen, zien we naar huis gaan”, aldus Havenga. „Het klinkt heel lullig, maar voor ons eindigt hier gewoon een bepaald doel. We wilden een olympische medaille, dat verdient deze ploeg ook. Dat lukt niet en dan is het ook klaar, dan wil je weg. Maar goed, we gaan er alles aan doen om dit toernooi waardig af te sluiten. Dat is dan maar onze volgende missie.”

De enige die nog wel een beetje zin heeft in de troostwedstrijden, is Simone van de Kraats. De 20-jarige aanvalster, met 23 doelpunten de topscorer van het toernooi, ziet ieder duel als een kans om beter te worden. „Ik ben heel erg groeiende als speelster, ik ben letterlijk minuten aan ervaring aan het opbouwen”, zei Van de Kraats. „Ik ben iemand die speelt op een bepaald fundament. Hoe meer fundament er is, hoe beter ik ga spelen. Daarom zijn de komende wedstrijden ook heel goed voor mij.”