Grillige Michael van Gerwen verliest finale in Duitsland

Het was overigens al een hele prestatie dat Van Gerwen in de finale stond. Zijn niveau was de afgelopen twee dagen niet bepaald om over naar huis te schrijven. Ook in de finale tegen Cullen acteerde de darter uit Vlijmen ver onder zijn beste kunnen.

De Nederlander toonde zich zaterdagavond na zijn winst op Madars Razma bijzonder zelfkritisch. „Ik kwam niet opdagen. Ik kan in het vervolg van het toernooi niet slechter spelen”, vertelde de momenteel zo grillige nummer één van de wereld, die in zijn gewonnen partij tegen Ramza een gemiddelde van 89,98 gooide.

Zondag was het ondanks de belofte van de Brabander ook tegen Andy Hamilton niet overtuigend. De Brit werd ternauwernood met 6-5 verslagen, maar opnieuw haalde het gemiddelde van de drievoudig wereldkampioen de 90 niet.

Wél goed tegen Wade

In de kwartfinales liet Van Gerwen plotseling wel weer heel sterk darts zien. Met een gemiddelde van ruim 102 en een dubbelprecentage van 66 procent werd de eveneens sterk spelende Engelsman James Wade met 6-3 in legs naar huis gestuurd.

In zijn halve finale tegen Mensur Suljovic was het twee uur later weer allesbehalve overtuigend wat de Nederlander liet zien. Suljovic kreeg liefst vier wedstrijdpijlen, maar het was Van Gerwen die ondanks een matig optreden toch de eindstrijd bereikte. In die finale was 35 procent geraakte dubbels en een gemiddelde van ruim 91 simpelweg niet goed genoeg om Cullen te verontrusten.