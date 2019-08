Valpartij Jumbo-Visma bij start Vuelta

Tijdens de openingsrit van de Spaanse wielerronde, een ploegentijdrit over 13,4 kilometer, is Team Jumbo-Visma ten val gekomen.

De Nederlandse wielerploeg was nog geen negen minuten onder weg. Een deel van het parcours was nat en daar reden de renners dwars doorheen. Enkele meters later ging bijna de hele ploeg onderuit. Daardoor verloor Jumbo-Visma veel tijd en bleven er nog vijf renners over.