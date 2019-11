Van Bommel na harde tik: ’Nu moet je een kerel zijn’

Een maand geleden won PSV voor het laatst een wedstrijd, thuis tegen VVV-Venlo. Daarna volgde een gelijkspel tegen Linz (0-0) in de Europa League, nederlagen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) en een moeizaam gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (2-2). En nu dus weer een nederlaag in Oostenrijk.

Van Bommel denkt dat PSV weer de ondergrens kan verlaten „door hetzelfde te blijven doen.” „Dat klinkt heel makkelijk als je vijf keer niet wint, maar het is niet zo dat we even zeggen: ’laat maar lopen jongens, maak de nummer zes, nummer 7, het maakt niet uit’.”

„Als je vijf keer niet wint, kan je niet zeggen dat het rustig is. Het is logisch dat de druk toeneemt”, aldus Van Bommel. „Nu moet je een kerel zijn en bestand zijn tegen de druk van buitenaf.”

PSV leidde bij rust nog met 0-1. „Je weet dat zij opportunistisch spelen. Wij gingen daar in mee en misten de discipline toen de 1-1 viel. Dat we in de fase die daarop volgt wat onzekerder worden, is logisch”, zei Van Bommel verder. „Dit was wel te weinig. Met 4-1 mag je niet verliezen.”