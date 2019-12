WB schaatsen: Zilver Verbij, brons Otterspeer op 1000 meter

Verbij pakte zilver met een tijd van 1.08,67. Otterspeer behaalde brons met 1.08,95. Het goud was voor Pavel Koelizjnikov, die zegevierde met een baanrecord (1.08,45). Voor de Russische topsprinter, hersteld van een enkelblessure, was het zijn eerste wereldbekerzege in dit seizoen.

Verbij eindigde vorig weekeinde in Kazachstan als derde, achter Thomas Krol en Kjeld Nuis. Het snelle duo van Jumbo-Visma sloeg de wereldbeker in Japan over. Mede daardoor kon Verbij, wereldkampioen op de 1000 meter, de leidende positie in het wereldbekerklassement op deze afstand overnemen van Krol.

Lennart Velema reed in Nagano de zevende tijd: 1.09,16. Dai Dai Ntab belandde met 1.10,19 op de veertiende plek. In de B-divisie kwam Wesly Dijs op de zeventiende plaats uit met een tijd van 1.10,91.

Schaatssters vierde op achtervolging in Japan

Nederland is bij de wereldbeker schaatsen in Japan als vierde geëindigd op de ploegachtervolging voor vrouwen. Het gelegenheidsteam van bondscoach Jan Coopmans finishte na zes rondjes in Nagano in een tijd van 3.04,18. Namens Oranje kwamen Reina Anema, Elisa Dul en Esther Kiel in actie.

Japan zegevierde voor eigen publiek in een tijd van 2.56,37. Voor de olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel was het dit seizoen de eerste overwinning. Canada eindigde als tweede (2.57,81) en Rusland pakte brons (3.02,39).

Canada won de wereldbeker in deze discipline. Nederland eindigde in het klassement als derde. Met Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong behaalde Oranje eerder dit seizoen twee keer zilver op de achtervolging. Coopmans kon in Japan niet beschikken over deze drie schaatssters.

Op de resterende wereldbekertoernooien in Calgary (7-8 februari) en Heerenveen (7-8 maart) staat de ploegachtervolging niet op het programma.

500 meter vrouwen

De Russin Angelina Golikova heeft bij de wereldbeker schaatsen in Nagano de tweede race op de 500 meter gewonnen.

Ze zegevierde met een tijd van 37,24 seconden. Wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde als tweede in 37,45. Olympisch kampioene Nao Kodaira uit Japan moest voor eigen publiek genoegen nemen met de derde plek (37,50).

Angelina Golikova Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor Golikova was het haar tweede wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter. Ze was vorig weekeinde ook de beste in Kazachstan. In het wereldbekerklassement bleef Kodaira aan de leiding. Ze won vrijdag de eerste 500 meter op de M-Wave.

Sanneke de Neeling reed zondag de tiende tijd (38,15). Michelle de Jong (veertiende in 38,44) en Dione Voskamp (achttiende in 38,67) vervulden evenmin een hoofdrol. In de B-divisie belandde Isabelle van Elst met 39,25 op de negende plek.