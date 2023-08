Oranje-hockeyers zijn grote kwelgeest België de baas en bereiken EK-finale

Door de bevrijdende overwinning houdt het Nederlands elftal zicht op rechtstreekse kwalificatie voor de Olympische Spelen. In dat geval moet zondagmiddag om 15.00 uur wel het EK worden gewonnen in de finale tegen Engeland. Maar het voorkomt in januari een OKT in Pakistan (Lahore) of Spanje (Valencia), een hinderlijke onderbreking in een olympisch jaar waarin de speelkalender al bomvol zit.

De zege van Oranje was er één op karakter. De titelverdediger, want dat is het Nederlands elftal nog steeds, begon zwak, speelde een lange tijd niet goed maar knokte zich bewonderenswaardig terug in de wedstrijd. Uitgerekend showbinkie Duco Telgenkamp sloeg de alles bevrijdende 3-2 in het doel, zijn tiende goal in tien interlands.

Gedeeltelijke verjonging

België trok ten opzichte van het meeslepende WK-duel in Bhubaneswar eerder in het jaar, met een enigszins gewijzigde selectie ten strijde. Van den Heuvel speelt in Mönchengladbach zonder de oudgedienden Tom Boon (33), Simon Gougnard (32), Tanguy Cosijns (32) en Sebastien Dockier (33), maar met de talenten Nelson Onana, Arno van Dessel en William Ghislain.

Volgens Delmee moet de grote verfrissing nog komen bij de Red Lions, de ploeg die hij zelf ooit coachte. ,,Er is sprake van een gedeeltelijke verjonging. Ze hebben er nog steeds twaalf rondlopen met 250 caps plus, vertelde hij een dag voor de derby. ,,Het is gewoon een goede ploeg, zo simpel is het. Ze maken weinig fouten.”

Dekkingsfout

Oranje hervielechter wel weer in ‘oude’ fouten. Net als in het groepsduel met de Duitsers leidde een kardinale dekkingsfout al in de tweede minuut een tegengoal in: Jonas de Geus stond vlak voor zijn eigen doelman Maurits Visser achter in plaats van voor Felix Denayer en de Belgische captain wist uit een voorzet van Cedric Charlier wel raad met de geboden ruimte: 0-1.

Het antwoord van Nederland leek snel te komen, maar de Belgische goalie

Vincent Vanasch haalde met zijn linkerklomp een schot van Duco Telgenkamp uit de hoek. Dat was het enige gevaar van Oranje in het eerste kwart, dat geen schim was van de ploeg die de Belgen zeven maanden eerder in India bij vlagen van de mat tikten. De Red Lions dicteerden, met namen met snelle uitbraken, het spel.

Gelijkmaker De Geus

Oranje speelde ook in het tweede kwart slordig, typerend voor een ploeg die niet lekker in de wedstrijd zit. Joep de Mol trapte in een opzetje van de slinkse Charlier, waarna Jorrit Croon een strafcorner van Alexander Hendrickx van de lijn werkte. België bleef Oranje afjagen en dwong daarmee nog drie strafcorners af, maar het vizier van Hendrickx stond nog niet op scherp.

Een zeldzame Belgische stopfout van Victor Wegnez leidde de gelijkmaker van Nederland in. Uitgerekend De Geus, de man van de vroege fout, strafte de blunder van Wegnez met een ziedende backhanduithaal af. Een groene kaart en een tijdstraf van Derk de Vilder resulteerde in een Belgische stormloop, maar uitgerekend met een man minder frommelde Thierry Brinkman de 2-1 achter Vanasch.

Thierry Brinkman scoort voor Nederland. Ⓒ ProShots

Dubbele flater

Ging het dan eindelijk gebeuren? Oranje stond immers voor zonder goed te spelen, maar twee flaters later was de stand al weer in evenwicht. Tijmen Reyenga leverde een simpele bal in en Joep de Mol werkte een voorzet van Nicolas De Kerpel achter zijn eigen doelman Visser: 2-2.

Die domper leek snel verwerkt, want de Nederlanders werden sterker en sterker. Het leverde een door Floris Wortelboer versierde eerste strafcorner op, waarbij eerste schutter Jip Janssen echter op de bank zat. Reyenga pushte rakelings naast. Aan de overzijde sloeg De Kerpel de bal centimeters voorlangs. Maar het was uiteindelijk de 21-jarige Duco Telgenkamp die vlak voor tijd het laatste woord had: 3-2. En dat vierde een uitzinnige Telgenkamp zoals alleen hij dat kan.