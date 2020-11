Robert Lewandowski mogelijk toch tegen Oranje

Lewandowski speelde zondag de hele wedstrijd tegen Italië, die Polen met 2-0 verloor. Hij ergerde zich zichtbaar aan het zwakke spel van zijn ploeg. Lewandowski meldde dat hij een blessure had opgelopen. Volgens enkele Poolse kranten viel het allemaal wel mee en zou hij zich vooral ergeren aan de tactische keuzes van bondscoach Jerzy Brzeczek.

Brzeczek zei dinsdag op de persconferentie voor de training dat hij met Lewandowski gesproken heeft en dat ze alles hebben uitgesproken. „De sfeer in het team is geweldig”, vertelde hij. Poolse media melden dat Brzeczek en Lewandowski tijdens de laatste training flink afstand van elkaar hielden. De positie van de bondscoach staat na de nederlaag tegen Italië onder druk.

Frank de Boer, de bondscoach van Oranje, gaf eerder op dinsdag een persconferentie en toen leek het er nog op dat de aanvaller niet zou spelen. „Lewandowski is op dit moment misschien wel de beste centrumspits ter wereld. Het is niet slecht voor ons, laat dat duidelijk zijn. Ik weet niet of het echt zo is, we zullen het morgen zien”, aldus De Boer, die sowieso een lastige wedstrijd verwacht. „Polen heeft genoeg goede spelers.”