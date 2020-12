Ook op verfoeide baan blijft Max Verstappen stoïcijns

Max Verstappen in gesprek met Valtteri Bottas. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Zijn kritiek op het Mickey Mouse-rondje in Bahrein was niet mals. Eenmaal in zijn auto maakte een stoïcijnse Max Verstappen er in de kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Sakhir alsnog het beste van. De verwachte chaos bleef uit en de derde startplek voelt inmiddels vertrouwd.