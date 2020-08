Zege Egan Bernal in aanloop naar Tour: ’Ik voel me erg goed’

Bernal verdedigt zijn titel tijdens de Tour de France, die op 29 augustus begint. Hij legde maandag al de basis voor zijn eindzege van de Franse rittenkoers door een zware etappe door de Pyreneeën te winnen. Hij liet zijn leidende positie in het klassement dinsdag niet meer in gevaar komen. Hij eindigde als vierde op twee seconden van de Fransman Benoît Cosnefroy, die Bauke Mollema van de ritzege hield.

„We kwamen hier met onze ploeg om te winnen”, zei Bernal. „En dat hebben we gedaan. De ploeg heeft heel hard gewerkt en maandag kon ik het afmaken.” Bernal reed ook in de vlakke etappes vooraan en eindigde steeds bij de eerste twaalf. Hij won ook de puntentrui en het jongerenklassement.

Opvallend was dat Chris Froome tijdens de Route d’Occitanie in dienst reed van Bernal. De Brit wilde niet zeggen of hij zich ook tijdens de Tour voor de Colombiaan gaat opofferen.

Bernal verschijnt vrijdag aan de start in de Ronde van de Ain, een rittenkoers met veel hoogtemeters.