Trump onder vuur vanwege fout in tweet na Super Bowl

De president van de Verenigde Staten stuurde na de Super Bowl een digitale felicitatie richting de Kansas City Chiefs, die dankzij een knappe comeback de San Francisco 49ers hadden verslagen.

In zijn tweet stelde Trump dat de ploeg ’de staat Kansas fantastisch had vertegenwoordigd’. Echter: de stad Kansas ligt niet in de staat Kansas, maar in Missouri.

Trump had vrij snel door dat hij de fout was ingegaan en verbeterde zich snel, maar het was al te laat. Op sociale media werd de president openlijk door het slijk gehaald.

De kritiek is terecht, stelt CNN in een bericht op de website. De nieuwszender kan zich nog goed herinneren dat Trump enkele jaren geleden uithaalde naar Barack Obama, omdat die had gezegd dat hij alle 57 staten van Amerika had bezocht om campagne te voeren. In werkelijkheid zijn er slechts 50 staten.

„De Fake News Media besteedden hier amper aandacht aan”, foeterde Trump destijds. „Wat denken jullie dat er was gebeurd als ik zoiets had gezegd? Dan was dit hét verhaal van het jaar geweest!”

Bovendien liet Trump zich de afgelopen jaren meermaals niet bepaald zachtzinnig uit over de (in zijn ogen: slechte) mentale staat van politieke rivalen als Hillary Clinton en Joe Biden. Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten, zo lijkt het nu.

Bekijk hieronder de verbeterde tweet van Donald Trump: