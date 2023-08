Spanje ondanks eigen goal van 40 meter naar kwartfinale met als opponent mogelijk Oranje

In de drie groepswedstrijden van Zwitserland waren er in totaal slechts twee goals gevallen. In de achtste finale tegen Spanje waren er nog geen elf minuten nodig om dit aantal te bereiken. Uit een voorzet vanaf de linkerflank zorgde Bonmati voor de eerste Zwitserse tegengoal van dit toernooi. De Spanjaarden hielpen de tegenstander al snel terug in de wedstrijd op zeer knullige wijze. Laia Codina had geen contact met keepster Catalina Coll toen ze de bal van net buiten de middencirkel achteruit passte en zorgde zo voor de 1-1.

Spanje herstelde de marge snel. Alba Redondo, bij de 0-1 nog aangever, ontving dit keer de bal van Bonmati en kopte uitstekend binnen. Bonmati onderstreepte vervolgens haar geweldige eerste helft en tekende voor de 1-3, nadat ze met een kapbeweging een paar tegenstander het bos in stuurde. Uiteindelijk was het zelfs 1-4 bij rust via Codina, die zo haar kolderieke eigen treffer kon opheffen.

Zwitserland wisselde in de rust drie keer, waarmee het de situatie iets beter onder controle leek te hebben. Toch was er van een knappe comeback geen sprake. De laatste hoop werd twintig minuten voor tijd definitief de nek omgedraaid. Op aangeven van uitblinker Bonmati tekende Jennifer Hermoso voor de 1-5.

Mochten de Oranje Leeuwinnen zich plaatsen voor de kwartfinale door zondagnacht te winnen van Zuid-Afrika dan is Spanje de tegenstander. Deze wordt dan vrijdagnacht om 03.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in Wellington.